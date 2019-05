Zotta: strade provinciali di Roma pronte ad ospitare Giro d’Italia

Roma – “Dopo un’attenta ricognizione sulle strade provinciali interessate dal Giro d’Italia, grazie all’intervento del Dipartimento Viabilita’, riusciremo ad assicurare, alla manifestazione ciclistica piu’ importante e storica d’Italia, di poter far tappa anche nel territorio provinciale. Nonostante le poche risorse economiche, assieme alla Sindaca Raggi, abbiamo valutato l’opportunita’ di intervenire su molte strade provinciali che, prescindere dall’imminente gara ciclistica, avevano bisogno di lavori urgenti di rifacimento del manto stradale”. Cosi’ in un comunicato Teresa Zotta, vice sindaco della Citta’ metropolitana di Roma Capitale.

Le arterie interessante sono la S.P. 22/a Nomentana, S.P. Montefiore, S.P. 23/a Palombarese S.P. 29/b Molette di Mentana S.P. 5ter via Tiburtina Valeria s.p. 33/b Palombarese Guidonia Mentana. Inoltre per la S.P. Sincrotone (via Enrico Fermi a Frascati) sono stati eseguiti interventi per il ripristino della pavimentazione a tratti tra il km 1+200 (Enea – Infn) ed il km 0+000 (via Tuscolana) tratto interessato dal passaggio della carovana.