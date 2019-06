Zotta: supporto a Comuni interessati da scossa, in contatto con territori

Roma – “Abbiamo attivato tutte le procedure di emergenza per la scossa avvertita ieri di magnitudo 3.7, con epicentro a Colonna, in provincia di Roma. La nostra Sala operativa della Polizia metropolitana e’ stata immediatamente allertata e i nostri responsabili degli uffici hanno verificato, assieme ai volontari della Protezione Civile la situazione. Abbiamo immediatamente contattato il sindaco di Colonna per verificare eventuali lesioni agli immobili e stiamo lavorando in sinergia con i Comuni e Prefettura di Roma. In queste ora continueremo a dare supporto ai Comuni interessati, mantenendo un costante filo diretto, facendo fronte alle esigenze che verranno sottoposte alla Citta’ metropolitana di Roma”. Cosi’ in un comunicato il vice sindaco di Citta’ metropolitana Roma, Teresa Maria Zotta.