Zotta: va combattuto abbandono rifiuti e vanno trovati responsabili

Roma – Non solo segnalazioni e foto trappole. Per aiutare e rafforzare i controlli del Nucleo Ambiente Decoro della Polizia Locale di Roma Capitale, arriva la collaborazione degli Agenti di Polizia della Citta’ metropolitana. “In via sperimentale abbiamo rafforzato l’impegno per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti per strada ed individuare i colpevoli del degrado. In queste due ultime settimane la sinergia tra Nucleo Decoro Ambiente e Polizia Metropolitana ha portato ad effettuare un centinaio di controlli, nei quartieri di Ostia e IV Tiburtino con undici veicoli sospesi, sequestri e contestazioni a vari articoli del codice della strada e circa 20 mila euro di sanzioni. Gli ultimi controlli, in ordine di tempo, anche sulla Via Ardeatina con circa 80 controlli elevando 18 sanzioni a vario titolo con circa 17 mila euro di ammende” lo ha dichiarato il Vice Sindaco della Citta’ metropolitana di Roma, Teresa Maria Zotta. “Continuiamo in questo modo a lavorare per contrastare l’abbandono dei rifiuti e l’individuazione dei responsabili. Rafforziamo una collaborazione interistituzionale, in modo da non lasciare scampo alle brutte abitudini degli incivili che deturpano i nostri territori”.