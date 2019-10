Zotta: vicina riapertura strada provinciale via Polense

Roma – “Stanno procedendo i lavori per la riapertura della strada provinciale Polense. Come annunciato qualche giorno fa, sara’ garantita la riapertura di questa importante arteria stradale nei prossimi giorni, dopo che la stessa era stata interessata da una frana e nel corso dei lavori era venuto alla luce un sito archeologico attenzionato dalla Sovrintendenza”.

Cosi’ in una nota il vicesindaco della Citta’ metropolitana di Roma, Teresa Zotta, che sta seguendo personalmente l’andamento dei lavori sulla strada Polense. “In queste ore si stanno completando i lavori, con la posa dei new jersey di cemento, che serviranno per mettere in sicurezza il tratto di strada- ha aggiunto- Come precedentemente comunicato, la strada sara’ aperta a doppio senso di marcia per rendere piu’ agevole lo scorrimento veicolare”.