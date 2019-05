Europee 2019: numeri e prognosi.

L’opera di svuotamento degli ingenui grillini è quasi completata: Salvini esulta. E’ riuscito nell’impresa di trasformare nel solito sondaggio pro o contro sé stesso le elezioni europee (cui gli italiani partecipano, con ampio astensionismo, senza capir nulla delle tematiche per le quali dovrebbero esprimersi nelle urne).

E’ deprimente l’immaturità politica dell’elettorato nazionale che dà chiari segni di disorientamento: soltanto un anno fa le proporzioni fra i due partiti della maggioranza di governo erano invertite, oggi Salvini doppia numericamente i consensi grillini anche se i sistemi elettorali sono diversissimi ed il confronto può essere fatto esclusivamente con la conta dei voti: qui la Lega fa il pieno passando da circa 5,7 milioni ad oltre 9 milioni, i grillini tracollano, crollando da 10,7 a 4,55 milioni di voti, stazionario il PD (da 6,16 a 6,05 milioni di voti).

Se rapportassimo i voti delle europee 2019 agli elettori votanti alle politiche 2018 la Lega avrebbe il 27,85% (contro il 17,35 delle politiche), M5S al 14% (dal 32,7 delle politiche) e PD stazionario (18,8 dal 18,4 delle politiche).

In parole molto semplici non c’è nessun avanzamento del PD, mentre il crollo verticale del M5S molto probabilmente favorisce quasi in toto la Lega con un sostanziale travaso di voti che va ricercato soprattutto al centro nord dove l’immobilismo grillino e la autonomia differenziata per la quale la Lega spinge hanno messo “appetito” agli elettori.

Sulla base di questo ragionamento è facile pronosticare, se si andasse a votare a settembre, un consistente successo di Salvini e un PD prima forza di opposizione con un elettorato grillino che verrebbe ad essere ancor più eroso, redistribuendosi fra gli altri partiti secondo un criterio territoriale (al nord prevalentemente verso la Lega, al Centro prevalentemente verso il PD specie in Toscana, Umbria e Lazio, al Sud verso altri partiti in misura più frammentata).

A questo punto tocca a Salvini decidere se continuare a “divorare” il M5S dall’interno (rischiando però che, alla lunga, il logoramento porti a scissioni nei gruppi parlamentari) o far saltare il banco e passare all’incasso a settembre/ottobre.

I conti Salvini deve però farli con l’oste Europeo dove i sovranisti resteranno all’opposizione contro una colazione PPE, Socialdemocratici ed Alde ed una forte trazione politica Franco-Tedesca, la fine del mandato di Draghi e il rebus della manovra di ottobre che dovrà essere necessariamente molto pesante per l’Italia. Quota cento e reddito di cittadinanza non hanno inciso sul PIL 2019 e non lo faranno nei prossimi mesi, le clausole IVA sono in agguato e la flat tax per dipendenti sembra un’utopia a meno di non voler toccare pesantemente le quattro grandi voci di spesa del bilancio pubblico ossia sanità, pensioni, stipendi e consumi intermedi.

Certo, la Lega potrebbe uscirsene con un esercizio di prestidigitazione, mettendo le mani al vasto insieme di detrazioni e deduzioni per “consolidare” lo sconto fiscale sull’imposizione diretta con un saldo più propagandistico che sostanziale (cioè senza penalizzare troppo il gettito). E forse questa è l’unica strada percorribile. Il tempo però è poco: la crisi deve maturare rapidamente e deve evitare le forche caudine di un governo del Presidente una soluzione che, tuttavia, Mattarella non ama particolarmente e che non troverebbe in Parlamento nessun partito disposto al cospicuo sacrificio elettorale che il sostegno ad un simile Esecutivo storicamente comporta.

PS: notizie di stampa dicono che Zingaretti si sia autodefinito “mite, ma non coglione”. Non siamo coglioni nemmeno noi commentatori: il PD non si è mosso di un centimetro e il neo segretario farebbe bene a lavorare sul recupero dei voti di coloro che si sono astenuti (che sono tantissimi).

CB