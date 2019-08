Metro B e scale mobili, si prepara una Caporetto?

Stamattina, ore 7:45, come utente della metro B (pagante con abbonamento annuale) devo constatare quanto segue alla discesa dal vagone di testa del convoglio: su due ascensori uno è rotto, l’altro è assaltato da una fila di persone esasperate. Mi reco presso le scale in uscita: non posso accedere, lo spazio è interamente recintato con nastro bianco e rosso, precludendo altresì l’utilizzo delle scale fisse. Non ci sono avvisi, cartelli, personale (al gabbiotto al piano strada un dipendente ATAC sta tranquillamente consultando internet, comodamente seduto): soltanto i militari di pattuglia – e non sarebbe compito loro – offrono indicazioni ai pendolari disorientati. Occorre risalire dagli impianti di discesa, cioè in senso contrario e, ovviamente, dalle scale fisse (peraltro di quelle mobili una sola è funzionante).

Oggi, 2 agosto, Roma è vuota, ci sono decine e decine di persone disciplinatamente in fila per risalire a piedi la ripida rampa di gradini. Cosa sarebbe successo se fosse stata una mattina di fine settembre con centinaia e centinaia di studenti delle scuole limitrofe che sciamano dai treni?

Come è noto, buona parte degli impianti di risalita e di discesa della linea B sono a fine vita tecnica: hanno infatti trent’anni e devono essere sostituiti (furono installati nel 1990). Da notizie stampa si apprende che ATAC dovrà bandire una gara per sostituire 22 scale mobili e 22 ascensori da qui al 31 dicembre 2020. Non abbiamo notizie sullo stato della procedura, ma ci informeremo.

Come cittadino ho scritto una PEC al gabinetto del Sindaco per segnalare la situazione. Come giornalista è mio dovere informare l’utenza della situazione.

CB