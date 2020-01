Almanacco del 01-01-2020 ore 07:30

Almanacco è il primo gennaio è mercoledì Buon anno e buongiorno a tutti voi da Francesco Vitale da tutta tutta la redazione oggi capodanno ma oggi la chiesa ricorda anche Maria Santissima Madre di Dio facciamo davvero a tutti voi l’augurio di un sereno anno nuovo questo 2020 possa essere davvero non banale è come si dice gioioso sereno rapporto davvero donarvi tutto quello che desiderate un pensiero alle persone più pittore con più difficoltà coloro che in queste feste magari non sono così allegre come come per come per la maggior parte possiamo avere così Eneltempo Un augurio e un abbraccio speciale quanto in questo momento soprattutto coloro che ci stanno ascoltando magari a quest’ora del mattino sono già in piedi stanno andando a lavorare o stanno anche assicurando perché no che la giornata possa iniziare nel migliore dei modi noi oggi Ricordiamo anche Stanga perché questo nome a una antichissima derivazione iranica originato sembra dall’aggettivo persiano Wind away Rena che ha in sé lo splendore questo significa richiama anche il termine guaina il dio dell’aria venerato dagli antichi italiani contento triste gatto desidera avere atteggiamenti coerenti ed evitare ogni esagerazione dalla sua donna vuole essere il coccolato come un gatto te invece può anche dimostrarti adulto e maturo quando deve prendere una posizione sui problemi seri che riguardano anche i familiari vuole conoscere cosa il prossimo penso di lui non ha pregiudizi e accetta che gli altri esprimono tutte le loro possibilità tantiauguri a chi è nato poi a fare anche il bilancio di solito Poi ci sono anche i nuovi nati del primo dell’anno Nomadi scopriremo nel corso d’opera intanto Tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi che voi amici e amiche avete una natura mobile curiosa ist Roberta la vostra miglior nota e soprattutto nel lavoro è la velocità con cui sapete cogliere le occasioni favorevoli e concretizzare in un batter d’occhio i vostri progetti lettere paesi lontani avranno un grande interesse una grande importanza nella vostra vita affettiva e forse proprio lontano dal vostro luogo d’origine incontra la vostra anima gemella Che bello augurio Eh speriamo bene Vediamo come come andrai Allora amici capodanno primo giorno dell’anno nuovo il il calendario gregoriano cade il primo di gennaio fu Papa Innocenzo XII nel 1691 a stabilirlo La Tradizione di festeggiare il Capodanno deriva dal culto del dio Giano e si perde nei tempi finodare al VII secolo quando i pagani delle Fiandre già usano festeggiare il passaggio anno vanno conferiti il capodanno è una festa sia civile che religioso infatti una cosiddetta festa di precetto che Capodanno a parte dovete partecipare alla celebrazione eucaristica abbiamo detto prima è l’IBAN festeggia méricourt chiamo Maria Santissima Madre di Dio Solitamente il primo giorno anche dedicato una sorta di bilancio dell’anno appena trascorso ed i buoni propositi per quello nuovo i mezzi di comunicazione propongono un resoconto dell’anno e spesso stile ma anche delle simpatiche classifiche sui personaggi più in vista e vabbè ti fanno proiezioni per il futuro con un po’ di scaramanzia e molta allegria e casa e non solo al solito riunirsi per pranzare insieme per trascorrere anche le ore in allegria in zona possa essere davvero un felice anno nuovo per tutti con il proverbio con cui Iniziamo proprio Alla grande Alla grande questo 2020 gennaiogeneroso vediamo un po’ Cosa succede ai qui Dovresti sfilare tutti i commenti gli anni nuovi andremo già fuori Noi torniamo domani vi auguro una meravigliosa giornata un felice anno nuovo e restate in nostra compagnia almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa