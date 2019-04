Almanacco del 01-04-2019 ore 08:10

l’almanacco del giorno nuova settimana nuovo mese nuova lunedì è il primo Aprile anche cambiata l’ora Vorrei vorrei farmi lo scherzetto Questa mattina è più di più di qualcuno vero Eh vabbè Buongiorno già cominciamo così possiamo far finta che non funziona qualcosa è attenzione agli scherzi lunedì primo Aprile Oggi la chiesa ricorda San Macario Abate e già questo come scherzo Potrebbe bastare è sant’ugo vescovo Google un nome tipicamente maschile deriva dal Germanico intelligenza Se non siete stato Italia sono in epoca medievale grazie al prestigio di alcuni sovrani Ugo È simpatico divertente ed è straordinario che mettono in risalto la sua originalità Uni è una mailplastica che gli permette di adattarsi facilmente le regole sociali nelle sue relazioni con le donne mette al primo posto l’erotismo e subito dopo la gentilezza anche se all’animo dell’avventuriero riesce a essere fedele e affabile e cordiale ma non si lascia scappare l’occasione per fare una battuta di spirito talvolta una lineetta e qualche volta anche sarcastica ha molto rispetto dell’amicizia Tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati oggi noi oggi gli auguri di vogliamo fare tutti i pesciolini no li facciamo a Serena e Alessio per gli auguri e a voi e a tutti coloro che Oggi compiono gli anni sappiate che ti belli che avete una vita movimentata ricca di cambiamenti che è pronta te sempre con determinazione una buona dose di grinta il vostro difetto principale l’incostanza elaborate progetti molto validi Ma poi lasciate stessa metà strada se saprete diventare più tenaci pazienti arriverete al successo tra le mura domestiche In compagnia del partner rivelate insospettate doti di dolcezza e sensualità il nostroViaggio nel tempo ci porta in quel primo aprile 1976 quando Jobs e wozniak fondano la Apple metti due Steve appassionati di informatica in un garage della California con pochi dollari in tasca e pochi computer da assemblare il risultato è un’avventura imprenditoriale senza precedenti che in pochi anni Mette in discussione in privato grandi multinazionali dell’Elettronica dopo La Mela di Newton e tranne la storia la mela morsicata è E va bene ragazzi il proverbio con cui ci andiamo a salutare quest’oggi Forza e coraggio Aprile bagnato raccolto assicurato vediamo che giornata sarà oggi Buon proseguimento di ascolto Noi torniamo puntuali se tutto va bene felici felici domani sempre alla stessa ora restate con noi l’almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa