Almanacco del 01-05-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno nuovo mese Buona giornata mercoledì Primo Maggio Buongiorno da Francesco Vitale Ben ritrovati Oggi la chiesa ricorda San Giuseppe Lavoratore ma Ricordiamo anche San Geremia profeta e ne parliamo di Geremia dall’ebraico yermiyahu utilizzato in jeremias Che significa dio libera di Ceppi è il nome del secondo dei grandi profeti di Israele Geremia morto nel 580 avanti Cristo o strettamente attestato in tutta la penisola Tosato ragionevole ama condurre una vita tranquilla circondata dall’affetto di un gruppo ristretto di persone care considera L’amicizia è un valore fondamentale è rinunciabile soltantocerca di affezionati riesci a essere veramente se stesso a esprimere il meglio delle sue qualità in amore Sicuro delle proprie scelte con la sua compagna è fedele passionale sul lavoro la sua segretaria a riscoprire posizioni di rilievo facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi gli auguri oggi arrivano veloci veloci a Gaia a Francesca e Martina Tantissimi auguri a ciascuno di voi a voi e tutti coloro che sono nati quest’oggi sappiate che siete molto ambiziosi vi rivelate abili nel cogliere le occasioni che possono condurre alla formazione professionale siete portati per il commercio gli affari cercate però di mostrarvi in meno irritabili essere sempre gentili con tutti in amore potrebbe essere felici solo se imparerete a dominare la poesia spesso esasperata e che vi caratterizza dicevamo oggi Primo Maggio festa dei Lavoratori la festa di laboratorio del lavoro È celebrata il primo maggio in diversi paesi del mondo ma non in tutte lela festa commemorare lotte operaie l’impegno del Movimento sindacale per l’ottenimento della tutela dei diritti dei Lavoratori dal 1990 ogni anno le più importanti sigle sindacali italiano in collaborazione con il Comune di Roma organizzano un concerto in piazza a cui partecipano migliaia di persone tanti gruppi musicali emergenti e riemergenti nel senso di emergenza vero fermati non facciamo battute di là Io vi sento il proverbio di oggi maggiori dente Falle che la gente Ti auguro una meravigliosa giornata Noi torniamo puntuali domani assessore stesse frequenze Vi auguro una meravigliosa giornata resta in nostra compagnia l’almanacco del giorno

