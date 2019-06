Almanacco del 01-06-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno iniziano a un mese ma per fortuna è sabato Buongiorno da Francesco Vitale Sabato primo giugno Oggi la chiesa ricorda San Fortunato prete B Spoleto e San Giustino Martire non parliamo del Prete ma di Giustino dal termine latino iustus giusto e non è che sia rapidamente in tutto il mondo romano e successivamente anche tra i primi cristiani in virtù del suo significato inneggiante all’equità il diminutivo Giustino divenuto poi personale autonomo È diffuso oggi Specialmente al sud persona attenta esterne forse troppo serio e penso se ciò può crearti problemi dubbi che ritardano la sua riuscita sociale gli piacciono le donne molto belle in paesi dicendo impossibili invece sono proprio quelle in prendidiventa gelosissimo come se fossero una sua proprietà privata per loro è disposto a perdere la testa e pure il sonno No Giusti non lo fare quando esprime le sue idee usa termine parole devono essere certo di essere compreso questo è importante perché la comunicazione Come diceva qualcuno le parole sono importanti Allora facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi Oggi ne ho una carrellata Andrea mio Eh guarda veramente li facciamo a Isabella Ciao Stefano Filippo Donatella e a Roberto Tantissimi auguri a ciascuno di voi a voi A tutti coloro che compiono gli anni sappiate che forse siete un po’ troppo ingenui superficiali portati a concedere fiducia a chi non la merita me la prima parte della vostra vita tutto filerà liscio come l’olio poi che succede niente che dovete portare qualche delusione ma ci sarà un momento difficile del quale saprete risollevarmi è l’importante è sempre il tunnel finale No diciamo sempre così in questo primo giugno dove ce ne andiamoce ne andiamo nel 1980 era proprio il primo giorno di questo nuovo mese Quando nasce il primo canale all news della storia la CNN 5 del pomeriggio di una domenica di giugno quando il Tycoon e filantropo Ted Turner presenti al mondo la CNN sta per Caivano news network emittente di notizie via Cao pensate fondata ad Atlanta in Georgia che trasmette in tutto il mondo per mezzo della tecnologia satellitare alla sua breve introduzione Segui il notiziario condotto da David bower and Noise a quando invece partirono anche in Italia le prime o news è crederci non si sa mai proverbio di oggi il caldo di giugno fa raccogliere col pugno se. fra caldo noi ve lo auguriamo in buona giornata buon proseguimento di ascolto L’estate in nostra compagnia l’almanacco

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa