Almanacco del 01-06-2020 ore 07:30

almanacco del giorno inizia una nuova settimana inizia anche un nuovo mese Buongiorno da Francesco Vitale Oggi è lunedì primo giugno la chiesa ricorda San Giustino martire Il nome Giustino continua in latino Imperiale iustinus forma derivata da iustus da cui deriva anche il nome italiano giusto il significato è per l’appunto onesto giusto tornati oggi Marilyn Monroe Morgan Freeman e noi facciamo il nostro viaggio nel tempo primo giugno del 1831 James Clark Ross scopre per la prima volta la posizione del Polo Nord magnetico capo Adelaide sulla penisola di Butia nel 1855 sempre delgiugno James Clark Ross scopre per la prima volta la posizione del Polo Nord magnetico a capo driver abbiamo detto il primo giugno invece del 1855 oggi è così è esce i fiori del male di Baudelaire la forma poetica i temi trattati fecero scambio E l’opera venne immediatamente censurata primo giugno 1990 George Bush Michael Gorbaciov firmano un accordo per la riduzione del 30% delle Armate nucleari russe e americane primo giorno Invece del 1980 nasce la CNN il primo canale all news della storia Sono le 5 del pomeriggio pensate di una domenica di giugno quando il Tycoon e filantropo Ted Turner presente al mondo la si è membro ricordate che voi news network un’emittente di pizzeria cavo da lui fondato ad Atlanta in Georgia e che trasmette in tutto il mondo per mezzo della tecnologia satellitare alla sua breve introduzione Segui il notiziario condotto da David Walker and RoycePrimocanale interamente No Dedicato alle notizie h24 cui poi seguirono come sapete tantissime tantissime poi tante altre realtà che anche oggi stiamo vedendo facciamo gli auguri oggi non abbiamo fatti Oggi ne abbiamo tanti li facciamo a Stefano Filippo Roberto Isabella ma Isabella tanti auguri anche a te Donatella e a Franco a voi Veramente l’augurio veramente di una giornata meravigliosa che abbiamo subito ad proverbiare a dare il proverb un quello di oggi che dice giugno premio Che sfiga con ali zero e con la spiga e anche Alessandro Bergonzoni ha detto non sempre Chi si ferma è perduto Alle volte semplicemente arrivato bellissimo anche questo Siamo davvero davvero davvero d’accordo Io mi fermo qui Vi auguro una meravigliosa giornata torniamo puntuali domani sempre la stessa ora sempre qui su queste frequenze buon proseguimento di ascolto e buonati vuoi almanacco del giorno

