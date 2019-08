Almanacco del 01-08-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno mercoledì 31 luglio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Sant’Ignazio di Loyola sacerdote è San Fabio il vessillifero martire Sant’Ignazio il protettore di Gesuiti e militari Tantissimi auguri a tutti coloro che portano questo nome gli auguri anche chi oggi compie il compleanno in particolare gli auguri lo facciamo li facciamo ad andare a Paolo e ADV che poi mi via auguri b&b e tante sono le cose accadute in in questa giornata nel76 per esempio 31 luglio 1976 ricordiamo il volto su Marte in una foto effetto ottico tracce di vita extraterrestre Questo è il dubbio che agita la mente dei milioni tra elettori che si trovano di fronte alla famosa foto del volto su Marte pubblicata. dalla NASA quel 31 luglio 1976 molto più recentemente 21 luglio 2003 invece nasce la TV satellitare Sky il parere favorevole della commissione europea dal luogo la fusione Chissà forse più grandicelli se lo ricorderanno il la fusione tra quelle due piattaforme satellitari Telepiù e stream TV re cui nasce appunto Sky Italia del gruppo news Corporation del magnate Rupert Murdoch ogni abbonato che ideò una parabola satellitare un decoder una smartcard aveva disposizione Oltre 100 canali tematici 40 canali Premium tra cinema sport e calcio tra i volti storici di questa TVpagamento Ilaria D’Amico Fabio Caressa Fabio Tavelli e poi ormai anche questa dal giugno 2018 ma siamo sul digitale terrestre Quindi anche qui passi avanti ne sono state fatte amanti della montagna invece 31 luglio 1954 ricordiamo la prima scalata del K2 tutta Italia nella spedizione che partita tra la fine di maggio inizio del giugno del 1954 riuscì il 31 luglio a scalare per la prima volta nella storia la cima del Karakorum 2 la seconda montagna più alta della terra compresa nella catena dell’Himalaya tra Cina e auguri anche nati in questo giorno Neri Marcorè nel 1966 Antonio Conte 1969 Io direi di andare anche alla proverbio angolo del mese possiamo dire così amico di buon tempo si muta con il vento meravigliogiornata a tutti voi appuntamento a domani restate in nostra compagnia l’almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa