Almanacco del 01-10-2019 ore 07:30

almanacco del giorno nuovo mese forse con un po’ di voce in più in questo martedì primo ottobre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa Teresa del Bambino Gesù Ricordiamo anche Remigio dalla personale latino remigius tratto da Reims rematore deriva Remigio nome ancora oggi alquanto diffuso specie del nord Italia ed estreme in bocca durante i primi secoli dell’era Cristiana Remigio hai convinto che nella vita non esiste la fortuna Ma sono molte esperienze che vanno analizzate con freddezza Lasciando da parte ogni forma di sentimentalismo di coinvolgimento emotivo ha molte ammiratrici che lo desiderano e lo servano da lontano ma lui è piuttosto restio a farsi avanti per cui tende a fidarsi è sposarsi in età avanzata talvolta atteggiamentiperché non si fida facilmente del tuo prossimo e quando parla il suo lessico fa pensare al possesso di una buona cultura Tantissimi auguri Remigio e tantissimi auguri anche a tutti coloro che compie gli anni questa oggi oggi Un saluto avvitarla da Milano così facciamo la facciamo così gratis Invece per quanto riguarda i compleanni gli auguri arrivano ad Antonella Niccolò e Roberta insieme a loro tutti coloro che compiono gli anni Sappiate amici belli che siete animati da profondi reali sociali politici e spesso dedicate la vostra vita La loro realizzazione se la vostra professione di agire in questi campi potrete arrivare molto in alto essere apprezzati da tutti in Amore siete piuttosto solitari Ma nella seconda parte della vita incontrerete chi potrà rendervi felici il nostro viaggio nel tempo e cartone uso si può dire cartone uso perché era il primo ottobre del 1976 quando arriva in TV il primo episodio di Candy Candy una notte di neve davanti alla porta dello strano trofio religiocasa Pony vengono abbandonati due neonati cui sono Marie Miss Pony grandi nomi di Candy e Annie così si apre diciamo il primo alla stagione di questo cartone animato ispirato al Manga yumiko il garage e insomma Poi vabbè ci sono tante versioni in Italia penso gli amici della classe 80-90 avranno avuto modo di vedere oggi siamo un po’ nostalgici è Magari adesso Andrea ci farà sentire la canzone in diretta dicendo IKEA difficoltà e così vediamo scherzo salutiamo invece insieme ad Andrea il nostro anche Maurizio Antonello Dino il nostro pusher musicale Livio voi Siete tantissimi Grazie Insomma Annalisa anche Melissa è un saluto anche a lei il proverbio uncolo ottobre piovoso campo prosperoso non so che tempo fa oggi non mi sono ancora facciaChissà che giornata sarà oggi ve lo auguro comunque meravigliosa Serena senza troppo stress perché quello non vi va bene che noi Con l’augurio di risentirci ritrovarci anche domani sempre lo stesso sempre qui per continuare il nostro viaggio A tu per tu con i santi qualche curiosità è perché no qualche sorpresa Buona giornata a tutti voi e restate in nostra compagnia almanacco del giorno

