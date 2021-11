Almanacco del 01-11-2021 ore 07:30

al parco del giorno e meno male che arriviamo al venerdì venerdì venerdì 29 ottobre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Narciso nome di origine greca deriva Forse dal termine narche sonno torpore il proverbio ci dice delle tremule appannate piogge assicurate E vabbè nativi oggi Fausto Leali Luciana Littizzetto Winona Ryder Buona giornata a Gianni Matteo e Flavia buon compleanno a Laura invece Buona giornata ciascuno di voi Veramente siete sempre in tanti Roger mi sta portando altri messaggi forza forza della bella Eleonora la rossa Eleonora Flavia Antonietta e loroMi scuso sempre quando dico la bella Io faccio i nomi scherzo perché qui ora ti dico Attenzione come tutti bellissimi come dice Amadeus Siete bellissime bellissime così sa che Pazienza andiamo andiamo avanti che qui c’è gente insomma le parole sono importanti le abbiamo sempre detto anche quando in altri spazi informativi dicevamo andiamo avanti Viaggio nel tempo di 9 ottobre ma del 1929 martedì nero della borsa di New York inizia la grande depressione che sconvolse l’economia mondiale fino ai primi anni del decennio successivo 29 ottobre 1964 la stella dell’India il più grande Zaffiro del mondo con i suoi 565 gradi viene rubata insieme ad altre gemme preziose dal museo americano di storia naturale di New York 29 ottobre 2004 a Roma in 25 Paesi membri dell’Unione Europea firmano la Costituzione Europea dove ci andiamo a salutare con le parole di Emily Bronte che ha detto staree nello stesso tempo per noi essere liberi come nella solitudine essere contenti come in compagnia Vi auguro una meravigliosa giornata buon proseguimento di arrestate in nostra compagnia almanacco del giorno

