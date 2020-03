Almanacco del 02-03-2020 ore 07:30

almanacco del giorno inizia una nuova settimana ma inizia anche un nuovo mese Speriamo bene Buongiorno da Francesco Vitale Oggi è lunedì 2 marzo la chiesa ricorda San Simplicio papà ma anche la beata Angelica della Croce è proprio di Angelica andiamo a parlare dal greco anghelos Messaggero il termine stato reinterpretato Dai vieni Come Messaggero di Dio divenuto un personale benaugurante conobbe larga diffusione di pari passo con quello del Cristianesimo carattere mutevole ed emotiva possiede uno scarso autocontrollo maydeli come Messaggero lato che si cela nel suo nome garbata e gentile Angelica in realtà una personalità complessa e forte che soprattutto nella loro modo di mettersi bene in luce perché raramente assume atteggiamenti Renoperché sta essere onesta e critica allo stesso tempo facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi in particolare non gli auguri Oggi vogliamo fare arrivare ad Arrigo e ha Tom Tantissimi auguri a voi A tutti coloro che sono nati quest’oggi sappiate che avete una natura fortemente impressionabile siete attratti Dalla magia Ma fate molta attenzione perché potreste essere vittime di individui senza scrupoli cercate invece di concentrare le vostre energie sul lavoro dove con un po’ di impegno e Costanza in più potresti ottenere ottimi risultati la vita affettiva e felice che potete contare su di un partner tenero affettuoso e nello stesso tempo abbastanza pratico da aiutarvi nelle vostre scelte il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 2 marzo 1896 becquerel scopre la radioattività uno scienziato francese si accorse per primo dell’esistenza di un fenomeno naturale che se governato o indotta artificialmentefornito utili strumenti di immagine la chimica e alla medicina In caso contrario veniva a costituire un pericolo letale per l’uomo Ecco quindi la scoperta dei raggi ICS il proverbio con cui ci andiamo a salutare in questo inizio settimana dal sapere vien l’avere Vi auguro una buona giornata oggi una valanga vi Saluti Buona giornata e buona settimana Micol e Luca addirittura veramente oltreoceano No scherzo eh Non sono così lontani Una buona giornata al nostro autista di pullman che invece si trova sulla Salerno Reggio Calabria in viaggio per lavoro sta trasportando tanti passeggeri e ci ascolta sempre con piacere è lo salutiamo ci devi far arrivare il tuo nome però è perché altrimenti qui non sappiamo chiamarti solo l’autista È un peccato un bentornato al nostro Andrea che è finito nel girone è che mi capisce solo lui purtroppo rispetto a un tempo in cui era svegliOggi insomma forse forse oggi ritorna ma finisce in un girone Caro Andrea buona giornata anche a te a tutti voi gli auguri di una buona settimana a coraggio forza tanta energia e tanta positività per questo nuovo mese noi ci ritroviamo domani sempre alla stessa ora Sempre su queste frequenze anche a Maiorca e siamo qui e non sono viaggiamo anche oltre oltre i confini nazionali Ci manchi Buon proseguimento di ascolto almanacco del giorno

