Almanacco del 02-04-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno ed è martedì 2 aprile Buongiorno da Francesca Vitale Oggi la chiesa ricorda San Francesco di Paola eremita il Beato Leopoldo noi video Poldo perdiamo dal tedesco all you can eat sta facendo il sesto secolo successivamente trasformato in Leu deriva questo personale composto del Popolo unito a dal rito con il significato di valoroso tra il popolo ha una logica ferrea con cui analizza critiche freddamente osserva gli avvenimenti della vita cerca di essere preciso è costante ma non sempre ci riesce c’ho lo addolora trova molto difficile avere delle relazioni intime per cui necessità di una donna che sia comunicativa ed estroverse che sappia trattare i suoi pensieri più nascostitiene volentieri in gente di buona cultura a discutere di problemi e di attualità facciamo tantissimi auguri oggi in particolare amici belli allora e oggi dobbiamo farle al nostro pusher preferito è quindi Augurissimi al nostro Livio Tantissimi auguri a Livio che oggi compie gli anni il nostro pensiero musicale augurissimi di cuore mi raccomando Io Tantissimi auguri anche a Maria Elisa è oggi veramente Caro Livio vediamo oggi proprio Lo facciamo solo per te scherzo tutti voi che siete nati quest’oggi disponibilità e generosità sono le vostre doti migliori vi procurano l’amicizia l’affetto di chi mi conosce nel lavoro sia determinati sapete farvi valere senza però guardare la serenità con il successo È vero è agli amici a parte dei figli dare tutto voi stessi e tutto quello che possiede in cambio chiedete solo sincerità assoluta e profonda comunicazionevideo ti ci rispecchi e a parte il discorso Come si dice figli però mi pare che tutto il resto sono alcuni ing da Viaggio nel tempo allora 2 aprile 1968 Esce nelle sale 2001 Odissea nello spazio il lusinghiero commento del padre di Guerre Stellari alias George Lucas rende giustizia l’opera di cui ancora oggi conserva la sua Valenza in una società futuribile in questo filone il capolavoro è 2001 Odissea nello spazio uno dei miei film preferiti in cui tutto È scientificamente esatto e immaginato partendo dal possibile è veramente l’apice della fantascienza fantascienza è che ricordi che ricordi il proverbio di oggi passi in aprile son le pasque Alte basse in aprile sono le pasque Che vuol dire insomma no che in questo periodo nel mese di aprile le vasche possono essere sia maschile che altrosono così vero riutilizzati giusto cosa e noi ci fermiamo qui in video appuntamento domani sempre alla stessa ora Sempre su queste frequenze Buona giornata a tutti voi e restate in nostra compagnia del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa