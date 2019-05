Almanacco del 02-05-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno giovedì 2 maggio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda sant’atanasio vescovo e dottore e le sante Zoe e compagni 9:00 mi piace questo nome risale al Greco Zoe significante vita in questa forma ha passato indisturbato oltre duemila anni di ininterrotto negli ambienti giudaico-cristiane venne usato come corrispettivo dell’ebraico Eva dal medesimo significato ha un aspetto delicato che realtà nasconde un carattere di ferro non si dà troppo da fare trovare l’uomo che potrebbe farle battere il cuore Nell’attesa reprime le emozioni dai convinta che quando arriverà il suo turno esprimerà una passionalità travolgente di poche e selezionate parole a un tale intuito che le bastala persona non sola volta per capire tutto di lei facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati questo oggi gli auguri oggi veloci veloci di facciamo a Laura Arianna Salvatore Liliana Tantissimi auguri a ciascuno di voi e tutti coloro che sono nati quest’oggi Sappiate amici belli che avete un fortissimo senso di giustizia e per difendere i vostri prima di scendere in campo personalmente senza badare le inimicizie che le vostre azioni potrebbero procurarvi nel lavoro siete Ammirati rispettati per la vostra capacità di organizzare dare ordini senza mai offendere né irritare nessuno raggiungere ti posizioni importanti in amore da rivedere te grande serietà impegno è una granitica fedeltà il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 2 maggio 1945 sovietici conquistano Berlino ridotta a un cumulo di macerie e con i suoi abitanti allo sbando e alla fame la capitale del terzo Reich fu condotta la definitiva rovina andare ultime sacche di follia criminale della diri17 lunghi giorni che segnarono la fine delle ostilità nel teatro europeo della Seconda Guerra Mondiale il ai proverbi un secondo calendi a quello a te ti auguro una buona giornata Andrea buona giornata anche a te al nostro pusher Livio musicale si intende a tutta la redazione Noi torniamo puntuali domani sempre alla stessa ora sempre qui queste frequenze Ciao l’almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa