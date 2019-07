Almanacco del 02-07-2019 ore 07:30

l’almanacco Non ci crederete mai sabato mattina e con la voce come vi dico che oggi è il 15 giugno Buongiorno da Francesco Vitale e come ha scritto su Facebook la nostra meravigliosa Francesca Alla faccia di chi ci vuole male oggi siamo così è oggi 12 abbiamo il dentino avvelenato No No scherziamo buongiorno buongiorno Oggi la chiesa Ricorda i santi Vito e compagni Martiri Vito che deriva dal latino Vito’s mutuato a sua volta dall’antico Sasso wildo personale attestati intorno al sesto secolo ed è voluto si successivamente anche in Guido ha una grande voglia di libertà di movimento ma per timore di perdere l’affetto dei familiari talvolta di adattarsicostrittive socialmente poco gratificanti attratto dalla donna pratica logiche sicura di sé è un amante dolcissimo fantasioso anche impulsivo permaloso e fortunatamente autocritico quando gli errori o commette qualche Giustizia si vende e riconosce aperta il torto fatto facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi noi oggi gli auguri di andiamo a fare un grande gioia ed esultanza ha una marea di persone vi facciamo a Valentina li facciamo a Marco a Claudia a Gloria da Amedeo Jackie Chan si chiama e anche a Susanna Tantissimi auguri a tutti voi e tutti coloro che Oggi compiono gli anni sappiate che voi siete molto chiari orgogliosi avete un’autentica passione per le questioni politiche sociali e poi dipende il vostro punto di vista o lottare contro le ingiustizie bilanciate spesso in accese battaglie A volte anche nella vita affettiva siete troppo polemici litigiosi essere meno adiratevi renderà più convincenteBisognerebbe dirlo a qualcuno il nostro viaggio nel tempo ci porto in quel 15 giugno 1864 fondazione della Croce Rossa Italiana Ecco cosa andiamo a ricordare nasce a Milano Per iniziativa del comitato medico Milanese la mission per la prima volta si riconosce il diritto al soccorso dei feriti di guerra civili o militari e si decide di distinguere i volontari con uno stemma una croce rossa in campo bianco e resterà il simbolo ufficiale della Croce Rossa Internazionale il proverbio di oggi scrupoli malinconia lontano da casa mia un buon viaggio Coloro che sono oggi sul treno Io so che abbiamo un gruppo di ascoltatori che sono sul treno è Buon viaggio come li dici come ci si fa oggi ad ascoltare se si può si può cambiamo la app Come si dice buonissima giornata Buon proseguimento del colpo e soprattutto restate con noi Noi torniamo torniamo torniamo lunedì Ciaol’almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa