Almanacco del 02-09-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno inizia una nuova settimana è hai ha iniziato anche un mese e buon lunedì e il 2 settembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa Ricorda i Beati Giacomo e Filippo e Santa Sofia mi sono bloccato perché noi oggi abbiamo di Sonia che non c’entra niente né con Sofia né tantomeno con Giacomo e Filippo si sa che dobbiamo stabilizzarmi vero inizio mese Allora Sonia versione russa di Ecco perché i ragazzi mai dubitare questo personale si è diffuso in tutta Italia specie nel secondo dopoguerra deriva direttamente dal termine Greco Sofia Sofia saggezza che mi chiama anche la divinità preposta è questachiamata. Sofia appare tanto più forte sicura quanto più intimamente si sente fragile e bisognosa di protezione in un mondo dove tutti sembrano più determinati a quelli di lei è entrato ben presto a spingere quella freddezza del cinismo che non le appartiene per non rivelare la sua estrema sensibilità se impara con gli anni e frenare le sue paure riesce in breve tempo a diventare un punto fermo insostituibile nella vita degli amici del partner facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi noi gli auguri oggi in particolare Li vogliamo fare a te che mi ascolti ma li facciamo anche a Claudio e Massimo e Iole a voi tutti coloro che sono nati quest’oggi ricordiamo Diciamo che intelligenza senso pratico una buona dose di creatività vi permettono di essere molto apprezzati nella professione al lavoro però attribuito un’importanza relativa lo svolge con serietà ma cercate spesso trovate la vostra e realizzazione nell’amore nelle amicizie nei vostri interessi culturalie nei viaggi a proposito di viaggi nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 2 settembre 1945 finisce la Seconda Guerra Mondiale ridotto allo stremo per le gravi di domani gli ingenti danni provocati dalle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki in Giappone si vede costretto ad alzare bandiera bianca il proverbio per la frittata occorre una buona fiammata poi da quale frittata ci stiamo ci stiamo rivolgendo vero eh Va bene Vi auguro una meravigliosa giornata Noi torniamo puntuali qui domani alla stessa ora sempre qua Vi auguro un buon ascolto restate in nostra compagnia l’almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa