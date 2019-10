Almanacco del 02-10-2019 ore 07:30

almanacco del giorno è mercoledì 2 ottobre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa Ricorda i Santi Angeli Custodi e Modesto diacono e Martire prendo del femminile modesta deriva dal latino modestus Dall’Olio significato già testato tra i romani come personale diffuso sempre mente tra le prime comunità cristiane con il babbo è divenuto sempre più raro e oggi in Italia esiste solo al sud come il suo corrispondente maschile modesta e fantasiosa dotata di una grande sensibilità si commuove con facilità davanti alle ingiustizie umane come la guerra la fame nel mondo si innamora di uomini forti e sicuri di sé ed è convinta che l’amore può durare solo se con il proprio partner si riesce a parlare di tutto anche di tradimenti e dubbi personali con gli altri rapportipur non frequentando spesso di amici ricorda dopo i loro anni dopo anni soprattutto i loro gusti e gli interessi facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi non gli auguri oggi li facciamo in particolare a Francesco a Muriel a Renato e a Simone a voi ea tutti coloro che siete nati quest’oggi sappiate che avete una straordinaria capacità di stabilire ottime relazioni con quelli che vi circondano con grande gentilezza e riuscite sempre a farvi comprendere ottenere ciò che volete nel lavoro rivelate un vero talento per le pubbliche relazioni in amore potete contare su un matrimonio prestigioso è fortunata e oggi 2 ottobre amici è la festa dei nonni zii nonni nostri angeli custodi gli occhi amorevoli le carezze sorrisi dolci l’affetto e la saggezza questo e tanto altro sono i nonni dalla 2005 è stata prodotta in Italia la festa già vigente negli Stati Uniti Dal 1978 per ricordare l’importanza del loro ruolo Nelle famiglie nella società LilianaAmerica nel 1970 su proposta di una casalinga madre pensate di 15 figli e nonna di 40 nipoti che riteneva il ruolo di nonni fondamentale nella crescita delle Giovani generazioni negli Stati Uniti la festa Ricorre la prima domenica di settembre in Inghilterra prima domenica di ottobre in Italia oggi 2 ottobre data in cui si festeggiano Anche gli angeli custodi per la festa previste iniziative per ricordare a tutti il regalo che la vita ti fa donandoti un nonno e vi abbracciamo Allora facciamo un grande abbraccio a tutti i nonni e noi andiamo a chiudere con il proverbio di questa inizia giornata luna piena al primo Marte si fanno tutte le arti Vi auguro una meravigliosa giornata e noi torniamo domani alla stessa ora sempre qui restate in nostra compagnia almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa