Almanacco del 02-11-2019 ore 07:30

almanacco del giorno e sabato 2 novembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda la commemorazione dei defunti dobbiamo anche San Giusto patrono di Trieste giusto dal termine latino iustus giusto è un nome che si è fesso rapidamente tutto il mondo romano e successivamente anche tra i primi cristiani in virtù del suo significato inneggiante all’equità più rara la forma femminile si rende molto presto autonomo dalla famiglia e pur amando i genitori preferisce trascorrere il tempo in casa di amici a un grande desiderio di libertà e di conoscere situazioni diverse quando innamorata sentimenti contraddittori desidera sposarsi ma allo stesso tempo rimanere libero instaurando con la sua donna un rapporto anticonformista e Atrale persone misteriose che parlano di argomenti insoliti e che affrontano la vita con molto distacco facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi gli auguri Noi oggi li vogliamo fare in particolare a mariasofia Lucia Emanuela Amedeo e Cristina a voi A tutti coloro che si sa che sono nati insieme con voi questo oggi sappiate che la riservatezza è un innata diffidenza vi portano a muovermi nel mondo con grande prudenza ea concedere il vostro affetto solo a pochi collaudatissimo amici anche un amore non vi lascio andare molto facilmente e prima di legarvi sottopone te il vostro partner a mille piccole prove nel lavoro siete andati a un’attività indipendente il nostro viaggio nel tempo amici belli in questo 2 novembre ci porta in quel 2 novembre Sì ma del 1975 ricordiamo il delitto Pasolinilo ricorderete abbiamo perso un poeta di poeti non ce ne sono tanti nel mondo ne nascono solo tre o quattro dentro un secolo quando sarà finito questo secolo sarà tra i pochissimi che conterranno come poeta così lo scrittore Alberto Moravia commento la tragica scomparsa di Pier Paolo Pasolini il signor rimase uno dei grandi casi irrisolti della storia italiana il proverbio con cui ci andiamo a salutare quest’oggi ai morti non si fan Torti Vi auguro una meravigliosa giornata Un pensiero particolare a chi ogni ancora punto ponteggia Vi auguro un buon proseguimento di ascolto Noi torniamo lunedì sempre qui sempre alla stessa ora restate con noi almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa