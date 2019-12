Almanacco del 02-12-2019 ore 07:30

almanacco del giorno iniziano una settimana inizia anche un uomo mese ci vuol pazienza con i Giuly che ci sono intorno a noi comunque Buongiorno Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa Viviana Martire Bibiana ci fa pensare anche a Viviana e noi dobbiamo salutare anche la nostra meravigliosa bionda Viviana Chissà se ci sta ascoltando poi quest’ora chi lo sa comunque Viviana nasce dal latino vibiano sul nome attestato sin dall’epoca Imperiale derivante dall’ antico virus che ha origine dall’etrusco vip che vive ha trovato nuovo impulso nel Medioevo Grazie poemi epico-cavallereschi anche se ha giocato solo nella forma femminile naturalmente portato al successo economico sia professionale che finanziari una brava parlatrice ha una mente intuitiva e una buona memoria visiva è un misto di dolcezza intraprendenzaDesidero una relazione costante aspira il matrimonio tradizionale con un uomo semplice affettuoso e protettivo simile per certi atteggiamenti a suo padre ama molto i bambini nati di oggi Tanti auguri a ciascuno di voi siete passionali indipendenti Ma avete molta paura del futuro per garantirvi una certa sicurezza spesso accettato il ruolo lavorativo che non vi sono vista è un peccato perché se solo te un poco di più avrete Maggiore Possibilità di successo in amore il vostro fascino fa di voi un grande conquistatore una meravigliosa conquistatrice ma Se desiderate un rapporto stabile dovete imparare a essere meno tirannici nei confronti del partner il nostro viaggio nel tempo e ci porta nella storia domenica era domenica 2 dicembre del 1804 Quando Napoleone viene Incoronato imperatore di Francia nella splendida cornice di notre-dame restaurata per l’occasione ebbe luogo la cerimonia di incoronazione di Napoleone Bonapartedi francese con il titolo di Napoleone primo era l’undici frimaio così veniva chiamato del danno 12 quindi 2 dicembre 1804 secondo il calendario rivoluzionario che era in uso dal 1793 ad attendere futuro imperatore c’era Pio VII il nostro proverbio un coro che ci dice che per Santa Bibiana scarponi e calze di lana In effetti un pochettino di fresco lo faceva eh comunque non ci preoccupiamo Forza coraggio Buona giornata ciascuno di voi Noi torniamo domani sempre la stessa ora qui restate in nostra compagnia almanacco del giorno

