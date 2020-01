Almanacco del 03-01-2020 ore 07:30

almanacco del giorno siamo a venerdì 3 gennaio Buongiorno da Francesco Vitale oggi le chiesa di Contrada Santa Genoveffa di Parigi un composto dal termine celtico Genoa stirpe unito Germanico WiFi donna significato di donna di Nobile stirpe questo antico nome nordico ancora discretamente in tutta Italia specie al sud dominata dalla fantasia della Luna alterna momenti di affabilità periodo in cui si chiude in casa per occuparsi solo della sua famiglia le tue dice un uomo Comprensivo molto aperto e gioviale a dire il tipo pettegole di mondo per sposarti scegli fra un uomo Sereno è capace di accudirlo e proteggerla il timore di offendere l’altrui suscettibilità e di non essere creduta può impedirle di esprimere ilopinioni e intuizioni facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi nel particolare vogliamo fare gli auguri a Lea ad Antonino e a voi A tutti coloro che sono nati quest’oggi sappiate che siete dotati di grande determinazione Resistenza e capacità di organizzare e programmare le vostre mosse anche a lungo termine queste doti vi spiano la strada del successo nel lavoro non c’è più attivo che voi non possiate raggiungere in amore invece dovresti imparare a vivere il rapporto con più naturalezza e spontaneità a considerare il partner come un compagno e non come un avversario con cui competere solo così raggiungerete la felicità Tantissimi auguri allora facciamo il nostro viaggio nel tempo e andiamo in quel 3 gennaio 1954 Quando nasce la televisione italiana ancora vivo il ricordo di Fulvia Colombo che dice la RAI Radiotelevisione italianail tuo regolare servizio di trasmissioni televisive è un po’ la decana di tutte le signorine Buonasera che dagli studi di Milano annuncia l’inizio ufficiale del regolare servizio di trasmissioni televisive in Italia un evento seguito da 15.000 parecchi tutto il mondo in tutto il mondo è tutto il territorio nazionale distribuiti tra abitazione bartov e sono raccolti migliaia di italiani erano le 11 di mattina quando quel piccolo aggeggio dalla forma squadrata Allora simile più un forno elettrico inizia trasmettere immagini in bianco e nero il proverbio inizio giornata con cui ci andiamo a salutare freddo di gennaio riempie Il Granaio Vi auguro una meravigliosa giornata Noi torniamo come sempre la scrittura sempre qui su queste frequenze restate in nostra compagniaalmanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa