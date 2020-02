Almanacco del 03-02-2020 ore 07:30

almanacco del giorno inizia una nuova settimana anche un nuovo mese se vogliamo lunedì 3 febbraio Buongiorno da Francesco oggi la chiesa ricorda San Biagio martire e vescovo di Sebaste in latino blasius era già testato come cognome nel terzo secolo avanti Cristo deriva Certamente da balbuziente grazie ad alcuni Santi il cui culto Popolare si sviluppa in tra le prime comunità cristiane ti apprezzo diffuso in tutta Italia è un intellettuale il saggio Cerca di superare i suoi difetti naturali come la fretta è la potenza facendo meditazione ascoltando molta musica classica anche se si innamora di molte donne porta avanti solo la relazione con quella che gli procura fortuna guadagni riconoscimento sociale Cercavincere gli altri delle idee per allacciare amicizie riuscire simpatico usa fare molti complimenti sull’aspetto fisico di chi vuole ingraziarsi facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi noi oggi abbiamo una valanga di auguri da fare in particolare a Cleonice a Katia a Mariarosaria ad Enzo ad Elena a Massimo a Cristiana e a Maria a voi ea tutti coloro che sono nati quest’oggi sappiate che è caratterizzato da uno spiccato senso pratico voi mettete le vostre energie al servizio della carriere degli affari il risultato è veramente ottima il nostro attaccamento al denaro però a volte un po’ eccessivo può crearvi dei problemi in famiglia e con il partner se sarebbe Più generosi verrete ricompensati da un clima più disteso e sereno il nostro viaggio nel tempo ci porto in televisione 3 febbraio del 1957 ricordiamo Carosello fare zapping non si poteva perché il telsarebbe arrivato 20 anni dopo Tuttavia quando arriva la pubblicità nessuno sbuffava al contrario tu dalla famiglia si godeva il piccolo teatrino di personaggi reali e immaginari associate da altrettanti prodotti con merciali Ultimi scampoli degli anni 50 in TV compare per la prima volta Carosello la pubblicità di una volta quella anche studiata il proverbio con cui andiamo a salutare sul forse è sul mi pare non ci devi contare Vi auguro una buona giornata e buon proseguimento di ascolto arrestata in nostra compagnia almanacco del giorno

