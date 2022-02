Almanacco del 03-02-2022 ore 07:30

almanacco del giorno e siamo a giovedì 3 febbraio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Biagio vescovo e Martire San Biagio protettore dei pastori Agricoltori cardatori suonatori di strumenti a fiato materassai e laringoiatri si fa oggi la consueta benedizione della gola e una buona giornata a tutti voi sono nati oggi Ferzan Ozpetek Alvaro Vitali nome e Renato Villalta Davide Moscardelli e noi rapidi rapidi andiamo a fare ad augurare buon compleanno Era oggi e oggi ce n’è oggi proprio un proprio il pienoquindi a Pino buon compleanno Pino Rita Maria Cristiana tanti auguri anche a Cleonice Enzo era Enzo anche tu eh buon compleanno Pierpaolo il nostro Massimo che fa tanti fa un buon compleanno nostro delle 20 di Piacenza e quindi non è il nostro nostri tanti motivi te fosse un attimo Vediamo un po’ se oggi stai Un po’ più attento Ecco Elena e Katia buon compleanno anche delle mercati tantissimi siete ragassuoli è veramente c’hai proprio un bel come dire un bell’elenco Augurissimi e andiamo ovviamente a salutare i messaggi che come sempre arrivano copiosi in redazione Già di primo mattino e quindi Angela Federico Laura e Francesca a loro invece lo voglio di una buona giornata anche noi il pensiero per la scomparsa ieri di Monica Vitti il viaggio nel tempo ci porta in quel trenoprima del 1957 va in onda Carosello fare zapping non si poteva perché il telecomando sarebbe arrivato 20 anni dopo Tuttavia quando arrivava la pubblicità nessuno stava male il contrario tutta la famiglia rimaneva lì si godeva questo momento è ormai tanto tanto tanto lontano 3 febbraio invece del 1998 ricorda la strage del Cermis la stagione invernale in Trentino nel suo periodo di massima affluenza la famiglia trasporta ogni giorno centinaia di persone dalla stazione di che paese in provincia di Trento agli impianti sciistici del Cermis un aereo militare del corpo dei Marines tenta una manovra ai limiti della traccia il i cavi della via facendo precipitare al suolo un altezza di 100 m la cabina 19 turisti manovratore non c’èin questo una tragedia inverosimile e vi auguriamo una buona giornata e vi andiamo a salutare in realtà con un evento sportivo che è proprio 50 anni fa si nel 1972 per la prima volta non in Europa le olimpiadi si svolgono a dal 3 al 13 febbraio a Sapporo le famosi le famose Olimpiadi Invernali Vi auguro una meravigliosa giornata a fate i bravi comportatevi bene Non fumate buon proseguimento di ascolto e ci ritroviamo più tardi ciao almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa