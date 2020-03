Almanacco del 03-03-2020 ore 07:30

almanacco del giorno dai che iniziamo la nuova giornata Dai che iniziamo questa settimana almeno dopo il lunedì Oggi è martedì 3 marzo Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Tiziano vescovo di Brescia a noi piacciono le fanciulle quindi perdiamo di Tiziana quanto si porta indietro nel tempo è il termine latino Tiziano per un cognome attestato in epoca imperiale di carte l’agence dell’imperatore Tito è un nome tipicamente rinascimentale come attesta la fama del pittore omonimo sai che nella vita possono esserci parecchie delusioni mentalmente tutti in pratica devi riuscire a parlare qualsiasi colpo della sfortuna preferisci l’uomo intelligente super corteggiata da conquistare con pazienza e ogni tipo di seduzione femminile Non sopporto i gelosi disinformati con gli altriper socievole entusiasti aperta È la prima ricordare le offese ma anche per donarle generosa aiutare gli altri con denaro e favori vari e facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati questa oggi Oggi lavori in particolare Ti vogliamo fare in particolare a chi ve lo diciamo subito a Silvia Luca e Daniele a loro ea tutti coloro che sono nati oggi sappiate che siete riflessivi permeati da una profonda saggezza non date valore ha quel che luccica cercate la serenità e non mi importa nulla di raggiungere posizioni di esso il vostro lavoro che svolge con serietà e per voi solo un mezzo per garantirvi la sicurezza economica in amore sapete dare molte troverete ben presto chi saprà ricambiare la vostra passione intensa lo stesso tempo discreta e coprire con voi la famiglia che desiderate il nostro viaggio nel tempo e ci porta in quel marzo 1923 ricordiamo il primo numero della rivista Timenell’America degli anni 20 La Stampa fu investita da album dei periodici illustrati da qualità che guardavano gli esempi della vecchia Inghilterra il time inaugurò questa stagione parlando di fatti attraverso i volti dei protagonisti arrivando così a fare la storia del ventesimo secolo fino ai giorni nostri il proverbio uncolo Lattemiele pane fanno le guance rosse e sane e abbiamo bisogno di di essere sani ci fermiamo qui saluto lo sveglissimo quello che era sveglissimo Andrea finito nel girone oggi saputo anche Mario è che eri salito a bordo della nostra bar e non solo della nostra macchina radiofonica e buon proseguimento di ascolto a domani almanacco del giorno

