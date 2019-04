Almanacco del 03-04-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno è mercoledì 3 aprile Buongiorno da Francesco Italia Oggi la chiesa ricorda San Sisto primo papà è San Riccardo vescovo dal Germanico composto da ricchi a dominatore unito ad acquaforte con il significato di potenza e valoroso si diffuse rapidamente nel Medioevo europeo Grazie tanti personaggi celebri che lo portarono fiero e nobile d’animo frontale responsabilità accontento e con notevole senso del dovere amore per lui sinonimo di grande piacere Desidero una donna bella e sensuale considera il matrimonio un investimento a buon rendere ama circondarsi di amici di persone semplici rispettosa è degno della massima fiducia è molto gelosoe pochi amici facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi in particolare oggi gli auguri vanno a Gabriele Tantissimi auguri e ad Alessandra Maria Civita Eh sì sì sì quindi Insomma abbiamo un bel gruppetto una Terna di auguri augurissimi a tutti voi e tutti coloro che Oggi compiono gli anni sappiate che avete una sensibilità esasperata che vi porta spesso in cantiere i problemi e vabbè siete portati per un lavoro che richiede concentrazione riflessione meglio se legato in qualche modo la scrittura a volte tendete ad appoggiare gli altri ma per voi sarebbe preferibile lavorare da soli ed evitare di essere in amore avrete diverse relazioni importanti ma solo con la maturità quando arriva aggiungiamo noi e incontrerete quello vero il nostro viaggio nel tempo ci porta a comunicare oggi 3 aprile del 1973 ricordiamo La prima telefonata da un cellulare portatile all’inizio degli anni 70 il cellulare non è uno strumento totalmente sconosciuto era limitato all’utilizzole autovetture particolare della polizia mentre i cittadini privati che se lo potevano permettere disponevano sicuramente di un conto in banca invidiabile in questo campo labelsystem stata la prima investire in questo settore e vi ricorderete i modelli citofoni che furono i primi cellulari poi dopo a seguire proverbio proverbio terzo aprilante quaranta dì durante Ecco benissimo Buona giornata Salutiamo il nostro Antonello Salutiamo il nostro di Noah Chissà se ha festeggiato bene il nostro Livio e ieri Mamma mia Ho visto un regalino niente male è sulla sulla scrivania sulla console va bene Torneremo a parlarne anche di questo nelle nelle prossime giornate restate con noi torna puntuale domani Ciao l’almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa