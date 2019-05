Almanacco del 03-05-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno è venerdì 3 maggio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Giovenale vescovo di Narni e Santa Viola il nome Viola che compare come personale solo a partire dall’età medievale beve la sua fortuna la sua vita del fiore omonimo che ne decretò la diffusione e realista accetta qualsiasi tipo di sfida per migliorarsi per volta si Permette il lusso di volare con la fantasia e immagina di essere un passo dal successo come un eroe su un piedistallo di marmo quando diventa molto paziente vede con molta lucidità e difetti del suo uomo e poi in modo che lui livinka pensa anche di dover insegnare Cosa significa idealmente avere una relazione a due cioè auto vicendevoleaffezionata alle amicizie della sua adolescenza e chi Come lei sa tenere testa ai prepotenti facciamo tantissimi auguri a coloro che sono nati quest’oggi oggi noi gli auguri di andiamo a fare dritti dritti a Simona a Stefano e ad Alessandro Tantissimi auguri a voi A tutti coloro che sono nati quest’oggi sappiate che avete una mente superiore attratta dalla filosofia e dall’occulto il vostro la legati ai vostri interessi intellettuali il successo Non mi affascina Ma la crudezza delle vostre ricerche verrà comunque riconosciuta e ricompensata per approfondire le viaggerete molto ed entrerete in intimo contatto con civiltà diverse dalla vostra l’amore si farà attendere a lungo ma quando arriverà sarà per sempre Mi piace questo per sempre Auguri veramente a ciascuno di voi il nostro viaggio nel tempo ci portano lontano nelle 3 maggio 1978 ricordiamo amici ricordiamo il primo esempio di spamming cartacea o in formato elettronico la posta indesiderata al Reghenachiunque riceva se poi come Nel secondo caso diventa un aspetto seriale Allora una vera forma di tortura Chi fece uso per la prima volta dello spam verifica o concretamente il suo alto potenziale pubblicitario inaugurando un fenomeno incontrollabile tra i più invisi agli internauti e noi ci andiamo a salutare con il nostro proverbio di sempre World determinato non vuole essere consigliato è andata meditate gente meditate gente vi auguro una meravigliosa giornata Noi torniamo puntuali anche domani sempre alla stessa ora Sempre su queste frequenze restate con noi l’almanacco del giorno

