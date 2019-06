Almanacco del 03-06-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno sabato 27 aprile Buongiorno e ben ritrovati all’ascolto e oggi è la chiesa ricorda Santa Zita vergine e il Beato Adelmo di Le Mans ora ad Adelmo voi vi chiederete Come si fa andare a parlare di Adele Ebbene sì si può parlare di Adele che la forma abbreviata di Adelaide peggio mi sento stessa radice di Ada anche di più ragazzi che viaggio questa mattina ovvero il suffisso Germanico Atala nobiltà accompagnato da una qualità il personale significa Dunque di aspetto di portamento nobileponderata con poca iniziativa Adele conta sulla poggia degli altri per realizzare i suoi progetti vorrebbe essere più coraggiosa intraprendente la sfera affettiva è la parte del reale in cui crede di più sa Come legare maniera indissolubile sia il marito che i figli sogna volentieri a occhi aperti e fingendo di non dare peso gli atteggiamenti alle critiche che urtano la sensibilità cerca di apparire indifferente ma molto bisogno di sentirsi l’ho già da tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi voi che siete nati quest’oggi Sappiate amici belli avete un amore per la natura la vita semplice La famiglia tutto che mi porta a scelte precise rinuncerete molto volentieri un lavoro che comporta stress tensione e che interferisce con i vostri affetti accettando attività magari non prestigiose Ma che vi permettono sia di sentirvi sicuri che non dimentichi di realizzare le vostre aspirazioni del vostro matrimonio che sarà il cardine della vostra vita i figli avranno molta importanza mi facciamo davvero tanti auguri Vi auguriamo davvero il meglio è in questo In quelil viaggio nel tempo ci porta invece in quel 27 aprile 1840 viene posta la prima pietra per il palazzo di Westminster La casa del più antico Parlamento della storia avuto due diverse vite sulla riva settentrionale del Tamigi la prima finisco in un incendio che la distrusse quasi completamente la seconda inizio a pochi anni di distanza da quel evento funesto la vita assumere quella aspetto inconfondibile che viene con il grande Ben e ancora oggi il simbolo di Londra Andrea e Antonello capito il grande bene perché loro vogliono fare gli italiani vogliono dire il Big Ben da fare in grande bene così che me li scrive testi Io insomma gli darei i domiciliari voi pensate un po’ bene e con questo spirito del cuore del weekend mentre auguriamo buon viaggio a Giulio il nostro avvocato che oggi è in partenza dalla detto che non dobbiamo dirlo vero però mancherà per un po’ di tempo allora scherzo mille proverbio del giorno occhiocuore innocente Vi auguro una meravigliosa giornata Noi torniamo puntuali lunedì sempre pronti sempre felici con tante notizie Ti lascio ai programmi seri buon proseguimento di ascolto l’almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa