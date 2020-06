Almanacco del 03-06-2020 ore 07:30

almanacco del giorno mercoledì 3 giugno Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa Ricorda i santi Carlo lwanga e compagni Martiri il nome Carlo di origine medievale viene da karolus che rappresenta la latinizzazione del tedesco Karl il cui significato inizialmente di uomo passo a indicare l’uomo libero sono nati oggi Enzo Jannacci Claudio Lippi e Checco Zalone e noi andiamo a fare gli auguri anche ai nati di oggi ne abbiamo sempre una vagonata vero Roger se ci arrivano i nostri amici Come diceva qualcuno ci portano l’elenco E allora facciamo gli auguri ad Alessandro Alessandro primaquesto tema ti arriva Eh devi stare molto sereno quindi tantissimi auguri al nostro giurista Alessandro e poi ancora ancora Speriamo sfondiamo sfondiamo sfondiamo non ve lo dico non me lo dire non voglio dire chi altro anno facciamo anche gli auguri li vogliamo fare anche a Michela a Ilaria a Domenico a Barbara e a Kate e anche Guido Tantissimi auguri Guido Guido anche una gelateria e quindi facciamo davvero tantissimi tantissimi auguri soprattutto per questa ripresa quindi diventa quanto mai ancora più importante cercare di recuperare un po’ tutta la la situazione in cui noi stiamo vivendo quindi tantissimi auguri lo facciamo il nostro viaggio nel tempo direi di farlo dai 3 giugno 1937 Edoardo Duca di Windsor sposa l’americana Wallis Simpson e per questo amore rinunciò al trono d’Inghilterra 3 giugno 1946 a una sfilata di moda parigina debutta il bikini il nome del servercostume da bagno femminile deriva dalla Tollo di Bikini sede di esperimenti atomici in virtù dello scalpore che creò nella società la sua comparsa 3 giugno Ora del 1963 muore Papa Giovanni XXIII il papa buono che grazie alla lungimiranza delle sue azioni pastorali seppe traghettare la chiesa ai nuovi tempi è ancora 3 giugno ma del 1969 ricordiamo l’ultimo episodio di Star Trek diario del Capitano data astrale 59282 l’incipit che i Fedelissimi della più celebre serie televisiva di fantascienza hanno ascoltato per tre stagioni che apre l’ultimo episodio trasmesso dalla am Easy nel 1969 l’episodio di un antico amore del Capitano Kirk a dottoressa Leicester a tirare in trappola ufficiale sottoporre una macchina in grado di scambiare le menti di due individui Star Trek altro che quello che abbiamoSì vero Ha detto Andrea Bocelli Io sto sempre dalla parte di chi fa poco mi interessa di chi critica Bravo Giusto facciamo il proverbio facciamo il proverbio ci si sposa Verbena Ricky Roger e non ci si vede stamattina chi si sposa per denari avrà baruffe e giorni Amari Vi auguro una meravigliosa giornata un buon proseguimento di ascolto Dai che siamo già al Giro di boa anche oggi Se vi sento mercoledì guardiamo l’aspetto positivo Noi ci troviamo domani stessa ora stessa frequenza spesso streaming per il nostro Buongiorno per tutti voi restate in compagnia almanacco del giorno

