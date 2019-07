Almanacco del 03-07-2019 ore 07:30

l’almanacco del Giorno buongiorno buongiorno è il famoso giro di noi e noi e mercoledì 3 luglio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Tommaso Apostolo facciamo un Tantissimi auguri a tutti coloro che portano questo nome e gli auguri oggi li fa in particolare anche ad Antonella che compie gli anni Tantissimi auguri tutti coloro che sono nati quest’oggi nella prima parte della vostra vita o tenete successi brillanti in tutto ciò che fate ma più avanti per quelli che avete ottenuto dovrete imparare impegnarvi a fondo e rinunciare alla vanità in amore sapete essere appassionati dei voti ma spesso pretende troppo dal partner cercate che devi essere un pochettino giusto un po’più indulgenti il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 3 luglio ma del 1886 quando viene presentata la prima automobile di corsa per decine di metri tra lo stupore della gente con il figlio che lo segue a piedi per rifornire di benzina il carburante Allora di dimensioni limitate così una mattina di quel 3 luglio Carl Benz Benz vi ricorda qualcosa questo penso sempre al mondo il suo papà motorwagen come velociped considerato il primo modello di automobile con motore a scoppio C’è poco da ridere, è ancora oggi automobile tagliandi in corso anzi devo ritirare il tagliandino dell’assicurazione è il proverbio che non ci riguardano il proverbio nuvole di luglio fan presto tafferuglio vi auguro una meravigliosa giornata vi do appuntamento a domani Ciao Andrea ciao ciao ciao ciao anche Lorenzo nel puntino Agip facciamo Ci affacciamotra tra fondi e Gaeta è Grazie Lorenzo come sempre Un saluto anche al nostro Antonello Spero che stia bene Mi raccomando Antonello sempre in forza i nostri amici che c’è del pullman Chissà se oggi il nostro autista fan è in ascolto è in in autostrada in questo momento a tutti voi Auguri 2A meravigliosa giornata apriremo il Come si dice l’angolino delle vedi che in questo baratro è diventerà soprattutto in questo periodo estivo tanto non ci fermiamo mai vediamo qualcosa ci inventiamo e amici belli Buona giornata a tutti voi Ci ritroviamo domani e la mattina fa così pensato e stiamo solo il primo caffè lo prendo il secondo lo prendo con voi buonissima giornata arrestati in nostra compagnia arrivano i programmi quelli belli eh Quelli seri restate con noi a domani l’almanacco del giorno

