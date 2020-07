Almanacco del 03-07-2020 ore 07:30

almanacco del giorno che siamo arrivati a venerdì 3 luglio Buona giornata da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Tommaso Apostolo un nome biblico deriva dall’aramaico Toma Che significa uguale a se stesso quindi gemello sono nati oggi Tom Cruise e anche Flavio Insinna Noi andiamo a fare i nostri auguri oggi Adam re auguri Andrea buon compleanno da Antonella e a Simone è la Wow Wow Come si cresce qui siamo passa il tempo amici belli facciamoci il nostro viaggio nel tempo 3 luglio ma del 1972 viene trovata sotto la cattedrale di Santa Maria del Fiore a Firenze la tomba di Filippo Brunelleschi di cui si era persa la localizzazione nel corso dei secoli 3 luglio 1000185 Francesco Cossiga presta giuramento Come Ottavo presidente della Repubblica italiana 3 luglio del 2005 la sonda spaziale b-max lascia il modulo impactor contro la cometa One con l’intenzione di provocare un’esplosione all’interno di questa la Deep impact avuto così fotografare tutto il processo inviare i dati alla terra evento molto interessante amici belli e il 3 luglio del 1886 quando viene presentata la prima automobile di corsa per decine di metri tra lo stupore della gente con il figlio che va a piedi per rifornire di benzina il carburatore allora che era di dimensioni limitate così in questa mattina di luglio Carlo Benz vi dice qualcosa Il signor Burns presenta al mondo il suo padrone sorvagen noto anche come velociped considerato il primo modello di automobile con motore a scoppio come ogni anno lo ricordo è la sto vedendo è molto minimal Come direbbe qualcuno peròBuon inizio eh rispetto a oggi sapete cosa ha detto Eduardo De Filippo è proibito dare consigli quando la gente non li chiede Ecco è vero Roger Vabbè lasciamo stare dice il proverbio luglio giostra L’uva i fichi e la fortuna nostra come al solito leggo male Eh ma non è colpa mia perché insomma Come diceva qualcuno le virgole Ecco luglio giostra L’uva i fichi e la fortuna nostra e adesso mi spieghi il termine giostrare Cosa significa vediamo eh Noi torniamo domani sarà un sabato lo stiamo aspettando tantissimo questo fine settimana speriamo di superarlo bene Oggi non ne possiamo più e si dicono tanti messaggi la stanchezza si fa sentire ma noi torniamo domani sempre alla stessa ora sempre qui per augurarvi un meraviglioso Buongiorno e per dare avvio a tutte le altre le altre trasmissioni Beatriceche vi attendono anche in questa mattina sto parlando troppo vero sto prendendo troppo tempo oggi va così buona giornata ci sentiamo domani Ciao almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa