Almanacco del 03-08-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno venerdì 2 agosto Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santo Stefano primo papà e Sant’Eusebio di Vercelli Tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi ce ne sono veramente tantissimi Come facciamo per andare a capire chi è e tutti coloro che sono nati quel toggi bene in particolare gli auguri li faremo poi a Valentina a Daniela e vi siete tantissimi e a Francesco che non ne hoin questo senso non sono riuniti Tantissimi auguri a tutti coloro che che sono nati quest’oggi tanti i momenti i viaggi che vi proponiamo anche in questa giornata alcuni anche a contatto con la storia in particolare ce ne andiamo in quel 2 agosto del 1980 ricordiamo la strage della stazione di Bologna 10:25 una bomba esplode nella stazione di Bologna uccidendo 85 persone e ferendone 218 un giorno maledetto per la storia dell’Italia repubblicana l’esplosivo si trovava all’interno di una valigia abbandonata nella sala d’aspetto dell’ala Ovest furono quantificati almeno 20 kg di tritolo una strage che gettò nella costellazione tutto il paese fu contrassegnato come strategia della dell’attenzione tante le congetture tirano in gioco le responsabilità di uomini e settori dello Statoche mi aiuta organizzate i servizi segreti internazionali dal aprile 2014 fascicolo delle indagini è stato tolto anche il segreto di stato sempre Viaggio nella storia 2 agosto 1934 Hitler diventa fuhrer deceduto l’ultimo presidente della Repubblica di Weimar e al culmine di una irrefrenabile ascesa politica Adolf Hitler a c’entra nelle sue mani tutti i poteri dello stato più ovvero capo carismatico ancora storia molto caratterizzata è questa data 1990 scoppia la guerra del Golfo Persico c’è a Uomini e 300 carri armati da Kevin invadono Il Kuwait Su ordine del leader nazionalista Saddam Hussein e prende così l’hai via la Prima Guerra del Golfo il conflitto bellico di Maggiore portata dalla fine della seconda guerra mondiale e dal punto di vista mediatico la prima guerra in diretta televisiva e anche questo probabilmente lo ricorderemo non è di poco conto il proverbiodi oggi con cui ci andiamo a salutare per il Perdon si pone la zappa in un Canton Buona giornata e buon proseguimento di ascolto a domani l’almanacco del giorno

