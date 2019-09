Almanacco del 03-09-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno martedì 3 settembre Buongiorno da Francesco oggi la chiesa ricorda San Gregorio primo Magno Papà deriva dal greco gregorios latinizzato poi in Gregorio su questo personale Che significa sveglio attestato sempre i primi cristiani viene molto apprezzato per Medioevo come attestano i numerosi Santi Pontefici che se ne fregiarono è un innovatore stimolato dal Progresso super dinamico e sperimentatore si adegua con molta rapidità le novità quando si innamora Diventa molto tradizionalista ipotetico ipotetico Forse meglio dire poetico e generalmente chiama la persona a cui è affezionato con teneri nomignoli riesce a mantenere splendidi rapporti con gli amici persona Tura socievolescherzosa facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati questa oggi noi oggi gli auguri di andiamo a fare A chi A tutti coloro che sono in ascolto che ci stanno ascoltando in questo momento in particolare vogliamo fare alla nostra Marina Tantissimi auguri Marina a Martina Teresa dinocrate e a Rosa a voi tutti che oggi ne ho compiti che siete nati quest’oggi sappiate che avete una personalità molto complesso da un lato sia per chiusi taciturni dall’altro Vorresti essere sempre al centro dell’attenzione per trovare un equilibrio tra queste due tendenze concentrate le energie nel lavoro Dove potrete ottenere importanti gratificazione Scegliete nel privato un partner dolce sicuro affettuoso che saprà colmare il vostro bisogno di affetto e di attenzione il nostro viaggio nel tempo ci porta nella storia 3 settembre 1982 La mafia uccide il Generale Dalla Chiesa prefetto di Palermo sua moglie Emanuela Setti Carraro si dirigono verso il ristorante a bordo della loro112 Bianca seguiti dal agente di scorta Domenico Russo la guida di una perfetta intorno alle 21:15 lungo via Carini vengono affiancati da una BMW da una motocicletta dalle quali parte una raffica di krasnikov che uccide due coniugi e la gente il proverbio di oggi aria settembrina fresco di sera e di mattina vi auguro una meravigliosa giornata forse un po’ di aria fresca c’è Eh sì sento un pochino Vi auguro una buona giornata Un buon proseguimento di ascolto Noi torniamo puntuali domani restate con noi l’almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa