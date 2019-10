Almanacco del 03-10-2019 ore 07:30

almanacco del giorno ci siamo arrivati già giovedì 3 ottobre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Cipriano Vescovo di San candida di Roma Martire candida deriva da un cognome nella Tino molto antico candidus mutuato da vendere risplendere brillare il suo richiamo alla purezza Immacolata lo rese ben presto molto in voga tra le comunità cristiane l’uso ulteriormente incoraggiato da un discreto numero di santi e Sante omonime e concreta un instancabili lavoratrici e risolve i problemi pratici ha bisogno di aiuto per affrontare con serenità i suoi dubbi psichici conquista gli uomini con il fascino discreto della donna che fugge lasciando dietro di sé un alone di misterocanti profumi da maliarda incantatrice e affettuosa comprensiva allegra aiuta gli altri anche materialmente quando hanno veramente bisogno di lei e facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi in noi in particolare gli auguri oggi li andiamo a fare alla vigna Gianni marirosa e a voi ea tutti coloro che oggi sono nati sappiate che non dovete farvi frenare dai ricordi del passato e non pregare troppo tempo a rimpiangerlo cercate invece di concentrarvi sul monte dedicate più attenzione a chi vi avvicino scoprirete nel vostro partner doti sconosciute o se siete soli Vi accorgerete che c’è qualcuno che vi ama ed è pronto a darvi tutto ciò di cui avete bisogno Impegnatevi maggiormente nel lavoro io terrete ben presto le soddisfazioni che desiderate Tanti auguri il nostro viaggio nel tempo ci porta nella storia era il 3ombre del 1990 Quando le due germanie si riuniscono a circa un anno dalla caduta del muro di Berlino le due germanie tornano essere una sola nazione proprio in questa data è 5 Land Brandeburgo mentre Burgo Pomerania occidentale Sassonia sassonia-anhalt e Turingia della Repubblica Democratica tedesca nota come Germania firmano il Trattato di unificazione aderente una repubblica federale di Germania che era appunto quella dell’ovest una storica veramente iniziativa è non possiamo dimenticarselo qui davanti ancora la foto il proverbio ottobre il vino e nelle droghe Vi auguro una meravigliosa giornata Fatemi salutare gli amici di Milano è anche oggi sono in ascolto Vi auguro buon proseguimento di ascolto Noi torniamo domani sempre la stessa ora sempre qui restate con noialmanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa