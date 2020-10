Almanacco del 03-10-2020 ore 07:30

almanacco del giorno ci siamo sabato 3 ottobre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Gerardo il nome dal German Gerald significa Abile mi mangiare l’arancia sono nati Oggi Eleonora Duse Carmen Russo Gwen Stefani Ma noi pensate che non andiamo a fare gli auguri ai nostri nativi oggi è con noi andiamo a fare a Muriel Francesco e Simone e oltre a Renato e Siete tantissimi tantissimi auguri di buon compleanno a voi tutti coloro che oggi hanno una data speciale da ricordare da da festeggiare da condividere Quindi con voi insieme a voi abbiamo a fare il nostro viaggio nel tempo 3 ottobre 1226 si spegne alla Porziuncola SanAllora la sera del 3 ottobre si commemora il transito del capitello di Assisi per ottobre del 1789 George Washington programma il quarto giovedì di novembre giorno di Ringrazia una ricorrenza che ancora oggi si festeggia in tutti gli Stati Uniti 3 ottobre 1993 in Puglia vengono alla luce resti dell’uomo di Altamura una forma arcaica dell’uomo di Neanderthal vissuto fra 50065 mila anni fa oggi chiudiamo con la storia 3 ottobre del 1990 le due germanie si riuniscono circa un anno dalla caduta del muro di Berlino le due germanie torno una sola nazione proprio in questa data e 5 Lander della Repubblica Democratica tedesca firmano il Trattato di unificazione aderendo alla Repubblica federale di Germania dell’ovest quindi la Germania dell’est con quella dell’olio proverbi non prima di avervi detto Cosa ho detto Agostino Degas li chiamano piccoli gesti una parola al momento giusto una carezza un sorrisoun gesto gentile ma i gesti discreti e gentili non sono mai piccoli sono preziosi e straordinari e prima di andare alla pesca Esamina bene la tua rete ci dice il nostro proverbio è proprio con questo Noi ci andiamo a salutare Vi auguro una meravigliosa giornata un buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagnia almanacco del giorno

