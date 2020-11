Almanacco del 03-11-2020 ore 07:30

almanacco del giorno martedì 3 novembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Martino De porres Martino di origine latina dedicata a Marte dio della guerra significa Piccolo Marte sono nati oggi Vincenzo Bellini Monica Vitti è Cristina Parodi Noi andiamo a fare gli auguri anche ai nati io Oggi addirittura Guarda fa salutiamo Delia che addirittura ci ci ci ha richiesto Oggi molto strano e di non avrebbe mai detto se non ti amo Delia Melania Francesco Crispino Amedeo Emanuela Maria Sofia e anche Valeria Valeria Tantissimi auguri anche a Valeria buon compleanno a ciascuno di voi ci mancherebbe altro Eccoci qui e alloamici facciamo il nostro il nostro viaggio nel tempo ci troviamo Non andiamo a fare andiamo a fare il nostro viaggio che come sapete ci permette bimbi conoscere da te 20 minuti nel tempo partiamo dal 3 novembre 1957 Quando l’Unione Sovietica Lancia nello spazio lo sputnik 2 con a bordo la cagnetta Laika è il primo volo spaziale di un essere vivente 1992 Bill Clinton Viene eletto 42esimo presidente degli Stati Uniti battendo il presidente in carica George Bush la sua presidenza che interrompeva 12 anni di governo repubblicano terminò nel 2000 dopo due mandati il 3 novembre in Giappone si festeggia il giorno della cultura in questo giorno ogni anno della dal 1937 l’imperatore a Segno un’altra onorificenza che abbia dovuto far progredire in modo significativo la scienza e le arti o la cultura e a proposito di cultura sempre il 3 novembre del 1914 viene brevettato il reggiseno al limitare i disagi delle donnerinuncia alla Bellezza femminile partendo da questa sfida la ricca ereditiera newyorkese Mary Phelps Jacob diciannovenne attivista per la pace arrivo a brevettare il brasier il primo modello di reggiseno della storia un’invenzione che cambio direttamente in modo di vestire delle donne col petto fino a quel momento no Asso portare scomodi dolorosi sistema di contenimento con i Corsetti e le stecche di balena il proverbio No la frase che Gambi a detto il perdono è la qualità del coraggioso non del codardo mentre il proverbio incroci dice se tira vento non si può dire buon tempo e speriamo che oggi sia Buontempo Davvero ce lo auguriamo tutti Vi auguro una meravigliosa giornata un buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagnia almanacco del giorno

