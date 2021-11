Almanacco del 03-11-2021 ore 07:30

almanacco del giorno e buona giornata Buongiorno da parte di Francesco Vitale Oggi è mercoledì 3 novembre la chiesa ricorda San Martino De porres Martino un nome di origine latina dedicata a Marte dio della guerra significa Piccolo Marte Il proverbio dice se tira vento non si può dire buon tempo di oggi Vincenzo Bellini Monica Vitti Cristina Parodi facciamo gli auguri e salutiamo Franco Federica Stefania Micol che Oggi compiono gli anni il raggiunti mi stavo dicendo telefonicamente messaggia mentre lui col telefono me li porta Roger non è che me li porta così comunque ci hanno raggiunto tramite messaggi nel frattempo che i nostrimonitor dormirò funzionare Stefania Serena Giuseppe buona giornata a ciascuno di voi allora lo facciamo questo viaggio nel tempo partiamo per novembre ma del 1957 l’Unione Sovietica Lancia nello spazio lo sputnik 2 con a bordo la cagnetta Laika è il primo volo spaziale di un essere vivente nel 1992 Bill Clinton Viene eletto quarantaquattresimo presidente degli Stati Uniti battendo il presidente in carica George Bush la sua presidenza che interrompeva 12 anni di governo repubblicano terminò nel 2000 mi ami 2000 TDI anno 2000 dopo due mandati del novembre in Giappone si festeggia il giorno della cultura in questo giorno ogni anno dal 1937 l’imperatore assegna un’altra onorificenza chi abbia saputo far progredire in modo significativo la scienza le Alpi o la cultura ci salutiamo con le parole di cambi il perdono è la qualità del coraggioso non del codardo Buona giornata buon proseguimento di ascoltareNoi torniamo anche domani Ciao almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa