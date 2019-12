Almanacco del 03-12-2019 ore 07:30

almanacco del giorno è martedì 3 dicembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Francesco Saverio che parlare di Francesco e non vi Saverio perché Saverio deriva dallo spagnolo Xavier personale la cui etimologia va fatta risalire al toponimo casa nuova in Italia testato in tutto il Meridione laddove più è stata l’influenza spagnola altruista è timido e sempre disponibile ad aiutare chi lo circonda fatto che possa farlo in silenzio senza farsene accorgere a fare al primo impatto freddo e distaccato a te la fai solo una maschera per proteggersi dagli estranei che riescono sempre a farlo sentire a disagio ha bisogno di un affetto e di una tenerezza costante proprio come Un eterno bambino Ecco perché ti svegli alle donne appariscentied è attratto dalle ragazze Acqua e Sapone Tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi il vostro atteggiamento chiuso introverso taciturno non di rado vi crea dei problemi che potrebbero essere facilmente superate solo vi sforzate di sorridere un poco di più nel lavoro che di solito svolgete nella tranquillità di un piccolo studio laboratorio siete molto attenti e capaci in amore Se non volete restare soli dovete essere più fiduciosi spontanee disponibili il nostro viaggio nel tempo ci porta guardi alla preistoria per tante persone perché era il 3 dicembre 1992 Quando nasce il primo sms della storia Merry Christmas per il contenuto del messaggio inviato dal computer dell’ingegnere inglese della Vodafone Neil papworth al telefono cellulare di un collega un semplice augurio natalizio fatto con largo anticipo ricordato come il primo sms inviato nella storia dei dispositivi elettronici è il messaggino eh Lo short message Service e quello che permetteva disistema GSM di riceverli sul cellulare pochi caratteri prima che arrivasse Comunque tutto il sistema di messaggistica e anche gli emoticons inventati quei segni il punto la lineetta è la parentesi no in un verso o nell’altro lo ricordate bei tempi bei tempi La polenta più è unta più contenta o dopo questo possiamo anche per oggi la nostra giornata Vi auguro un buon proseguimento di ascolto Noi torniamo forse non lo so se non ci cacciano via domani sempre alla stessa ora sempre qui restate in nostra compagnia almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa