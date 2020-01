Almanacco del 04-01-2020 ore 07:30

almanacco del giorno è sabato 4 gennaio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa Ricorda alla Beata Angela da Foligno questo nome deriva dal greco anghelos Che significa Messaggero interpretato dai cristiani come Messaggero di Dio è un nome diffuso si subito nelle prime comunità religiose come personale curante non siete docile dagli occhi dolci della voce rognosa vorrebbe essere una cattiva diavoletta ma per quanto ci provi rimane sempre una creatura Angelica è disponibile aperta la amore e incline alla maternità con gli altri e sempre affettuosa e comprensiva un’amica deliziosa con cui scherzare parlare di argomenti seri la sua umanità non conosce confini di lei ci si può tranquillamente fidareogni situazione facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati questa Oggi siete sensibili raffinati ma nello stesso tempo non rinunciate al senso pratico E sapete perfettamente come salvaguardare i vostri interessi siete portati era medicina e la ricerca scientifica Ma siete anche attratti dalla poesie dal mondo dell’arte e nel lavoro dovrete scegliere queste due tendenze in Amore siete molto selettivi ed esigenti e solo con la maturità incontrerete La persona che fa per voi il nostro viaggio nel tempo oggi porta in quel 4 gennaio 2010 Quando viene inaugurato il grattacielo più alto del mondo con uno spettacolare cerimonia in stile hollywoodiano viene inaugurato a Dubai il burji Khalifa il grattacielo più alto del mondo è il corso la manifestazione viene svelata la sua altezza 828 m un privato senza confronti della storia delle costruzioni in questa data viene registrato uffil proverbio in quello con cui ci andiamo a salutare Val più la pratica che la grammatica è questo dovremmo dirlo a tanti puristi della Vero formazione della comunicazione e va bene Tantissimi auguri a ciascuno di voi Noi torniamo puntuali lunedì sempre la stessa ora sempre qui su queste frequenze e non solo Buona giornata e buon proseguimento di ascolto almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa