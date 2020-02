Almanacco del 04-02-2020 ore 07:30

almanacco del giorno siamo a martedì 4 febbraio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda tanto Andrea Cortini vetro e Ricordiamo anche Santa Elda una variante moderna del personale tedesco il da documentato a partire dall’epoca Longobarda in Italia Tuttavia attestato particolare internet solo dall’inizio di questo secolo come personale ricercato e di moda nata per apprezzare il benessere le comodità adopera la tua intelligenza per ottenere il massimo dalle buone occasioni procurando di Quanti viaggi possibili desidera uomo con scarpe grosse e cervello fino si dice così No che sappia dominare gli impulsi nello stesso tempo regalare i giorni di strepitoso emozioni riesce ad allearsi con quasi tuttiautorizzare il lato positivo delle persone del fermamente convinta che l’unione porti la felicità facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi noi oggi gli auguri una particolare di vogliamo fare a Michela Tantissimi auguri Michela per il tuo compleanno come anche a Mariangela e a karola a voi ea tutti coloro che compiono gli anni sappiate che avete grandi capacità dialettiche l’eloquenza aiuta ad affermare le vostre ragioni in tutti gli ambiti della vita questa dote unita al dinamismo e alla velocità con cui sapete prendere decisioni azzeccate vi garantisce il successo nella innamoreresti Aprite affascinare il partner e ottenere da lui quello che desiderate badante solo a non esagerare il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 4 febbraio 2003 Facebook rivoluzione social network volenti o nolenti tutti gli individui sono collegati tra loro da una catena infinita di relazioni più o meno significative un concetto filosofico che un giovane studentepassword saputo trasformare in l’affare del secolo rivoluzionando il mondo dei social network ed entrando nel quotidiano di milioni di persone Ecco che Mark Zuckerberg uno studente di informatica secondo anno da sempre affascinato dalle mole di informazioni immagini dati personali porta avanti crea il mezzo che rivoluzionerà il nostro modo di vivere Facebook errore Non aggiungiamo altro noi quando ricordiamo l’anniversario di Marco Supergirl arriva sempre puntuale questo proverbio è Chissà perché arrosto oppure le stata Benedetta la patata Non fate battute dall’altra parte Noi ci fermiamo qui Vi auguro una buonissima giornata e ci risentiamo domani sempre la stessa ora Ciao almanacco del giorno

