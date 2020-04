Almanacco del 04-04-2020 ore 07:30

almanacco del giorno e siamo arrivati a sabato 4 aprile Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa Ricorda a Sant’Isidoro vescovo e dottore deriva dal greco Isidoro significante dono di Iside Antica divinità egizia nonostante la forte impronta Pagana il nome Ebe larga risonanza tra le prime comunità cristiane come attestano i numerosi Santi e Demoni mi Ricordati nel martirologio oggi È scarsamente diffuso nella vita si fa prendere da Natale vortice di emozioni che spesso non ricorda nemmeno più dove è con chi si trova è un passionario incostante deportato verso nuove conquiste orizzonti sconosciuti vuole una donna equilibrata che non venga troppo coinvolta nelle sue improvvise arrabbiature e malinconie affettivamente si sente sempre carico come una mollafacciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi noi in particolare gli auguri li vogliamo fare arrivare a Matteo Tantissimi auguri Matteo E anche a Valeria Valeria voi e tutti coloro che sono nati quest’oggi sappiate che siete nati davvero sotto una buona stella la fortuna vi assiste sempre vi permette di ottenere ciò che desiderate nel lavoro Vi si presentano spesso ottimi visione siete Aiutati da persone importanti cercate però di impegnarmi in modo serio e costruttivo Nino amore arriverà te un fascino particolare che fa di voi persone molto corteggiata e che vi permette di scegliere fra molti quali cogliere il nostro viaggio nel tempo e informatico ci porto in quel 4 aprile 1975 quando viene fondata la società nel futuro vedo un computer su ogni scrivania e uno in ogni casa così il giovane Bill Gates si immaginava il domani nel momento in cui dava vita alla sua gallina dalle uova d’oro con la quale ingannosfida distanza corpi di tecnologia con il grande rivale di Steve Jobs il personal computer ovvero la Microsoft il proverbio con cui ci andiamo a salutare Chi ha fretta indugi eh mi raccomando vi auguro una meravigliosa giornata un buon proseguimento di ascolto Noi torniamo puntuali lunedì sempre la stessa ora Sempre su queste frequenze Vi auguro davvero un buon sabato mattina un buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagnia almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa