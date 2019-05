Almanacco del 04-05-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno è sabato 4 maggio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Ciriaco patrono di Ancona e i santi Silvano vescovo di Garda e compagni Martiri parliamo proprio di Silvano Forse è il nome più diffuso nel mondo latino attribuito una mitica di proposte boschi in latino Silver degli armenti troppo presto in uso anche per i cristiani nonostante la fortissima Valenza paga ma è ancora oggi mediamente attestato in tutto il centro-nord originale ma non eccentrico entusiasta riflessiva abitudinario si organizza la vita in modo da non avere sgradite sorprese è convinto che anche lui debba avere la sua innamorata perché non li cambi troppo la vita sia una donna con pochi grilli per la testa ama la diplomazia Facele relazioni tra gli amici e nemici favorire la comunicazione e gli scambi culturali facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi Quindi auguri di particolare oggi non li facciamo a Walter avanti a tutti coloro che Oggi compiono gli anni sappiate che siete tenaci pazienti testardi Quando mi volete un obiettivo lo perseguite ininterrottamente Finché non avete raggiunto nella loro vita fermarvi In campo musicale gestire ad alti livelli alberghi e ristoranti famosi per la loro raffinatezza accoglienza il nostro matrimonio sarà felice importante il partner Scrivi ad ora sarà anche in grado di sostenervi finanziariamente aiutarvi nel lavoro il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 4 maggio 1953 Hemingway vince il pulitzer con il vecchio e il mare tutto in lui era vecchio tranne gli occhi che avevano lo stesso colore del mare Berna Allegri indomiti è il ritratto che fa Ernest Hemingway del suo eroe sconfitto ammirevole per il coraggio e la dignità di un’esistenza trascorsa sotto il sole cocente deluna storia di vita vissuta elevata romanzo che balza l’odore i 2 più prestigiosi riconoscimenti letterari andiamo a salutare con il proverbio dai se canta l’assiuolo conta in semina il fagiolo e adesso mi dite cos’è l’assiolo, 5 secondi di tempo anche domani va bene Ci risentiamo lunedì Vi auguro un buon fine settimana a voi tutti l’augurio di una meravigliosa giornata e un buon proseguimento di ascolto in compagnia dei nostri programmi restate con noi l’almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa