Almanacco del 04-06-2019 ore 07:30

Oggi la chiesa ricorda San Quirino vescovo e Martire dal nome dell'antica divinità guerriera Savino romana quirinus Poi identificata con Romolo e ha origine incerta e probabilmente collegato Aquili test con cui veniva indicatori generalmente il popolo Sabino modestamente attestato nel centro Italia estremamente pratico e generalmente Buone capacità manuali ama stare in compagnia degli amici soprattutto quando lei condivide gli ideali pur di ottenere l'affetto e la stima degli altri si mostra disponibile anche rivedere le proprie e il proprio modo di comportarsi nella vita sentimentale tenere romantico Cerca una compagnia che vivedi coppia con complicità e si dimostra in grado di condividere i suoi tanti sogni a occhi aperti facciamo tantissimi auguri anche oggi a tutti coloro che compiono gli anni siete sempre tanti Mi raccomando Passate una serena giornata e tutti voi che siete nati quest'oggi sappiate che siete vivaci intelligenti versatevi speso volete fare tante cose una volta sola E rischiate di concludere poco nonostante questo la vostra intuizione vi permette Sia nel lavoro che amore di fare le scelte giuste fortunate nella maturità raggiungerete la pace e la serenità d'animo raggiungere quella interiore chi lo sa Magari ce la faremo il viaggio nel tempo lo vogliamo fare anche oggi dai vi porto in quel 4 giugno 1783 ricordiamo il primo volo di una mongolfiera 56 poi dopo le mongolfiere di carta utilizzata in Cina per segnalazioni militari nella Francia prerivoluzionaria Si solleva nel cielo un pallone alimentato ad aria calda che da semplice spettacolo per gli occhi simezzo di trasporto per gli uomini ve la ricordate A chi venne l'idea mongolfiera bene va bene mi fermo qui non prima di aver lasciato con il proverbio L'abbondanza vien dalla campagna

