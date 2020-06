Almanacco del 04-06-2020 ore 07:30

almanacco del giorno e siamo arrivati a giovedì 4 giugno Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Martino Vescovo il nome Quirino deriva Forse dal termine Sabino Quirino kuris lancia con il significato Quindi armato di Lancia sono nati oggi Den Harrow Angelina Jolie e barre Fail e noi andiamo a fare gli auguri ai nati di oggi di casa nostra e quanti ne siete Siete sempre tanti sempre un piacere far arrivare anche a voi il nostro pensiero e gli auguri di vogliamo fare arrivare a Marzia In particolare ad Attilio e a Fabrizio a voi l’augurio veramente di una buona giornata Tantissimi auguri come sempre per laper la vostra presenza sempre speciale qui Sì sì Roger partiamo col nostro viaggio del tempo 4 giugno 1917 vengono assegnati per la prima volta i premi perché come diceva una nostra amica non sono degli aperitivi moderatamente alcolici Ma la massima onorificenza americana in campo giornalistico e letterario 4 giugno ma del 1989 migliaia di studenti cinesi dall’inizio una protesta in piazza tienamen che porterà numerose vittime le immagini del giovane morto per bloccare i carri armati fanno il giro del mondo 4 giugno 2012 con manifestazione ricevimenti Ai concerti tutto il mondo si celebra il Giubileo di Diamante della Regina Elisabetta seconda d’Inghilterra Incoronata nel 1953 è ancora 4 giugno del 1783 ricordiamo il primo volo di una mongolfiera cinque secoli dopo le mongolfiere di carta utilizzata in Cina per segnalazioniFrancia prerivoluzionaria Si solleva nel cielo un pallone alimentato da aria calda che da semplice spettacolo per gli occhi si trasforma in un mezzo di trasporto per gli uomini e noi ci andiamo a salutare con il proverbio un CRO non senza avervi lasciato da ciò che ha detto Andrea Camilleri Fatevi condizionare il meno possibile da una società che finge di darci il massimo della libertà e quindi il proverbio dice L’abbondanza crea arroganza Buona giornata a tutti voi Noi torniamo domani stessa ora stesse frequenze sempre qui a cincischiare insieme a voi buon proseguimento di ascolto almanacco del giorno

