Almanacco del 04-07-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno è giovedì 4 luglio no magari si è il 4 luglio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Dorligo vescovo di Augusta Sant’Antonino Antonino di Piacenza grande festa Piacenza è amici belli e Santa Elisabetta Regina metteremo proprio di lisabetta un nome biblico che Latino a fare come Elizabeth deriva dall’ebraico l scema composto dlb unito esce basette nel significato di il mio Dio è perfezione numero 7 e per gli ebrei perfetto Elisabetta è caritatevole ingenua saper usare l’astuzia per vendicare i tortinon è ancora nato l’uomo a cui si dedicherebbe completamente si occupa con passione dei figli e resta sentimentalmente legata alla sua famiglia d’origine Cerca l’alleanza o meglio la complicità amica super data crede negli altri racconta tutti lo stesso segreto ti vedo di non rivelarlo a nessuno facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati a questo oggi gli auguri oggi di facciamo in particolare a Daniela Gianluca Francesca e Olimpia a voi tutti coloro che sono nati quest’oggi sappiate che sentirsi in comunione con tutto il creato è per voi naturale ciò mi porta a raggiungere una invidiabile pace interiore a svolgere con serenità i vostri compiti lavorativi La vostra felicità è così evidente che vi procurerà qualche invidia Ma in compenso potrete contare su tanto amore da parte di chi vi sta più il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 4 luglio 1776 tutti in piedi mano al cuore nascono gli Stati Uniti d’America una data storica per i cittadini americani con la firmadichiarazione d’indipendenza del 1776 da parte del congresso continentale riunito a Philadelphia le 13 colonie della costa atlantica si staccarono dall’impero britannico per formare una federazione indipendente addosso col proverbio sotto col proverbio ordini avvisi chiari e concisi vi auguro una meravigliosa giornata Noi torniamo puntuali domani sempre la stessa sempre su queste frequenze Vi auguro una meravigliosa giornata e un buon proseguimento di ascolto restate con noi l’almanacco del giorno

