Almanacco del 04-07-2020 ore 07:30

almanacco del giorno e siamo arrivati a sabato 4 luglio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa Elisabetta Elisabetta del Greco Lisa e l’adattamento del nome ebraico elisheva il significato più probabile Il Signore è giuramento auguri nati questi Oggi sono nati questi oggi Giuseppe Garibaldi Gina Lollobrigida Enrico Bertolino E noi invece gli auguri auguri auguri Lodi lodi lodi Come diceva una volta il comitato vero insomma non è solo una volta perché non ci piace oggi perderci vero nel nostro Almanacco quotidiano lo vogliamo fare anche i nostri very important Peoplecosì quindi tantissimi auguri in particolare a Lorenzo Buona giornata a te e buona giornata veramente lui che fa gli auguri Tantissimi auguri anche a Ludovica e allora il nostro viaggio nel tempo 4 luglio 1776 delegati di tutte le colonie d’America provano a Filadelfia il testo della dichiarazione di indipendenza presentato da una commissione per da Franklin ridato da Thomas Jefferson nascono così gli Stati Uniti d’America attività Così sappiamo qualcosa 4 luglio 1957 viene presentata al pubblico la nuova 500 la Fiat 500 la celebre utilitaria della casa Torinese che verrà prodotta fino al 1975 ricorderete 4 luglio 2012 il CERN annuncia la scoperta del bosone di Higgs la cosiddetta particella di Dio che spiega la formazione della materia dopo il Big Ben e noi andiamo a salutarci con con grande Giòrisultanza augurando a tutti voi una meravigliosa giornata con questo proverbio uncolo se vuoi vivere bene Prendi il mondo come viene e c’hai ragione c’hai è così che si fa Buona giornata a tutti voi buon proseguimento di ascolto Noi torniamo puntuali lunedì sempre la stessa ora Sempre su queste frequenze restate in nostra compagnia Ciao almanacco del giorno

