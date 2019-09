Almanacco del 04-09-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno mercoledì 4 settembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa Rosa patrona di Viterbo rosa e ne parliamo anche di Rossella perché Rosa da quale Rossella è un frequente diminutivo viene usato solo a partire dal Medioevo grazie alla sua vita del fiore ho mai una persona di motivi che riflessiva a volte va avanti con i per oggi e accetta consigli solo da persone Più anziane di lei o sensitive in gioventù lo cambia spesso partner come un po’ di qua in giro Si rende irreperibile la cerchi rifiuta chi la corteggia una vita amorosa piuttosto movimentata è convinta che tutti debbano interessarsi della propria vita privata quando è rilassata aiuta gli altri anche materialmente facciamo tantissimi auguritutti coloro che sono nati quest’oggi oggi non gli auguri di vogliamo fare con grande gioia ad Emily Anna Sofia e avvera a voi A tutti coloro che oggi sono nati sappiate che la serenità fa di voi una persona molto piacere Sarete sempre Circondati dall’affetto amicizia verità fianco un unico importantissimo Amore siete pronti dall’arte dalla medicina alternativa dagli studi filosofici spirituali tutti i campi dove potete conseguire buoni risultati il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 4 settembre 1998 attenzione ai page-green fondano Google due studenti dell’università di Stanford Larry Page Sergey Brin fondano quel famoso Google Maps a piedi Dove in un garage affittato per $1700 al mese all’interno di una villetta al numero 232 di Santa Margherita Park nel cuore della Silicon Valley californiana il 27 settembre partirà la versione beta dell’omonimo motore di ricerca su cui due hanno lavoratoil proverbio amici di Google è ben principiato mezzo guadagnato saluto il nostro Andrea sempre più sveglissimo presto vederti ancora più sveglio è con tante novità il nostro Antonello sei sul pezzo anche lui saluto Dino a tutti voi l’augurio di una meravigliosa giornata e ci ritroviamo domani sempre alla stessa ora fate i bravi l’almanacco del giorno

