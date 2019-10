Almanacco del 04-10-2019 ore 07:30

almanacco del giorno ed è venerdì 4 ottobre Buona giornata Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Francesco d’Assisi patrono d’Italia quindi auguri a me Ecco e Possiamo chiudere qui oggi vero qualcuno offrire la colazione immagino Va bene poi ne parliamo Francesco deriva dal Germanico Francesca Del Popolo Franco nel Medioevo in latino franciscus fili col indicare il proprio francese proprio da questo aggettivo deriva Francois da cui il nostro Francesco i tre nomi più diffusi in Italia Scusate se poco Grazie al santo di Assisi che porta questo nome che scrisse Il cantico delle creatureil primo capolavoro letterario in lingua italiana volgare Scusate oggi eh scusate se poco Francesco romantico viaggiatore solitario la sua mente sempre in movimento lo rende nervoso instabile una sua caratteristica e l’onestà è felice con una donna da proteggere bella da fare invidia ancorata alle tradizioni del passato vorrebbe essere amato da tutti e pensa che l’umorismo sia un ottimo mezzo per raggiungere traguardo e andiamo a fare tantissimi auguri a tutti coloro che nascono in questo giorno gli auguri li facciamo ad Alessia Francesca fa doppio doppia festa c’è un altro Francesco e anche alla nostra Valentina a voi ea tutti coloro che siete nati quest’oggi amici belli sappiate che in voi vivono pulsioni contraddittorie siete vivaci pieni di energie di comunicativi entusiaste e socievoli Ma se non vi sentite capiti potete reagire chiudendoli in voi stessi o in voi stessi prima o poi però un grande amoresereni vi permetterà di dare il meglio di voi anche nel lavoro il nostro viaggio nel tempo ci porta nello spazio si era il 4 ottobre 1957 ricordiamo proprio il primo satellite lanciato nello spazio erano 19:28 22:28 di Mosca del 4 ottobre 1957 nell’odierno Kazakistan fu lanciato lo sputnik 1 il primo satellite della storia l’evento decreto l’inattesa sorpasso dell’Unione Sovietica sugli Stati Uniti nella convulsa corta lo spazio che vedrà contrapposte le due superpotenze fino alla fine degli anni sessanta e ci andiamo a salutare con il proverbio di oggi a San Francesco arriva il tordo e il fresco speriamo sia una buona giornata Caro Andrea caro il nostro Antonello Caro Michelangelo Livio Dino quanti siete Ragazzi mi tocca ad andare a offrire la colazione ho già il cornetti nel cappuccino la brioche ètocca farlo tocca fame Va bene mi va bene insomma va bene anche questo vi auguro una meravigliosa giornata il santo paga ma noi ci ritroviamo domani sempre alla stessa ora sempre qui il restate con noi e buon proseguimento di Ascolta almanacco del giorno

