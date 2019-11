Almanacco del 04-11-2019 ore 07:30

almanacco del giorno la iniziamo questa nuova settimana e proviamo iniziarla e lunedì 4 novembre Buongiorno da Francesco oggi la chiesa ricorda San Carlo Borromeo Carlo un nome proprio già molto in voga tra le tribù germaniche derivante da forno uomo libero presso i Franchi e usato come un aperitivo di dignità di corte serio affidabile tende ragionare sugli errori ed esperienze del passato per progredire moralmente affronta la realtà con occhio critico e con intelligenza è un tradizionalista non proprio ortodosse pure donna entra in un rapporto molto confidenziale un dialogo aperto e preferisce discutere piuttosto che imporre le proprie idee e allegro e trasmette un senso di protezione e di sicurezza Beatolui facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi non gli auguri Oggi vogliamo fare arrivare a da Luca Attilio Francesco e Valeria a tutti voi che oggi con loro compiette colpite compiate avreste compiuto Siete nati quest’oggi oggi la prendiamo proprio così eh vi diciamo che siete spontanei generosi estremamente aperti dare fiducia a tutti e ogni volta siete costretti anche a pentirvene Per fortuna il buonumore la vostra gioia di vivere non ne risentiranno nel lavoro Siete dei collaboratori validissimi potete diventare eccellenti operatori Tori in amore buono mie disponibilità fanno di voi un partner ideale il nostro viaggio nel tempo entra nella storia andiamo negli Stati Uniti d’America il 4 novembre 2018 quando Barack Obama diventa il quarantaquattresimo presidente degli Stati Uniti primo afroamericano diventare il principale inquilino della Casa Bianca se ancora c’è qualcuno che dubita che l’America non sia nullaquale Nulla è impossibile che ancora si chiede se il sogno dei nostri padri fondatori E tutt’ora vivo in questa nostra epoca che ancora mette in dubbio il potere della nostra democrazia questa notte ha avuto risposte che cercava queste le prime parole di Mister Obama e noi ci fermiamo qui non senza avervi cincischiato il proverbio angolo del giorno figlioli e frittelle se ne fanno più vengo un bel po’ belli i fratelli va bene Io saluto il nostro Andrea gli diamo il buongiorno insieme ad Antonello insieme a Dino voglio salutare anche Simone oggi è tantissimi saluti anche al nostro Simone l’augurio di una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto Noi torniamo puntuali domani sempre la stessa ora sempre qui su queste frequenze restate in nostra compagniaalmanacco del giorno

